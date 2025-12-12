Copa do Mundo: Fifa debate novas inserções comerciais; entenda

A Fifa iniciou conversas com Fox e Telemundo, as principais parceiras de transmissão da entidade nos Estados Unidos, para avaliar novas inserções comerciais. Seriam nas pausas de hidratação da Copa do Mundo do ano que vem, que será disputada também no México e no Canadá. A informação é do Sport Business Journal.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Os intervalos, que terão três minutos de duração, vão acontecer aos 22 minutos de cada tempo, em todas as partidas da Copa do Mundo. Isso, independentemente das condições climáticas.

De acordo com a publicação, ainda não há definição sobre o modelo a ser adotado para as novas inserções comerciais. Há diferentes possibilidades e postulantes aos espaços.

continua após a publicidade

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

Mas este debate já aconteceu na Fifa. Na Copa do Mundo de Clubes deste ano, nos Estados Unidos, a DAZN exibiu anúncios em double-box pela primeira vez em um evento da entidade. Neste tipo de ação, já habitual no Brasil, a tela do jogo é reduzida e divide espaço com a inserção comercial.

Brasil tem dois dos cinco jogos mais procurados da 1ª fase

Dois dos cinco jogos com maior procura por ingressos da primeira fase da Copa do ano que vem envolvem a Seleção Brasileira. É o que demonstra um levantamento da Fifa divulgado nesta sexta-feira (12), um dia após a abertura da terceira fase da venda de entradas para o Mundial. Esta etapa é a primeira após a definição dos grupos e dos confrontos.

continua após a publicidade

De acordo com a Fifa, Colômbia x Portugal é a partida com maior procura por ingressos nesta etapa de venda. Brasil x Marrocos, que marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e que será realizado em Nova Jersey, é o segundo jogo mais procurado. México x Coreia do Sul, Equador x Alemanha, e Escócia x Brasil, que será disputado em Miami e encerra a participação da equipe de Carlo Ancelotti na primeira fase, completam a lista das cinco partidas mais procuradas.