Filipe Luís rebate afirmação do técnico Luis Enrique: 'O Flamengo também não quer enfrentar o PSG'

O PSG já está classificado para a final do Mundial, que está sendo disputado em Doha, no Catar. Nesta semana, viralizou nas redes sociais a afirmação do técnico Luis Enrique, que garantiu que não quer enfrentar o Flamengo na decisão. Nesta sexta-feira (12), Filipe Luís rebateu o treinador, dizendo o mesmo pelo lado rubro-negro. Além disso, enalteceu o trabalho do espanhol.

- Deixamos uma boa impressão para o futebol mundial, mas não para o futebol brasileiro. Eu não esqueço do massacre que foi depois do jogo contra o Bayern. Para o mundo, o Flamengo deixou uma boa impressão, mas, infelizmente, no Brasil só vale resultado. O Luis Enrique não quer enfrentar o Flamengo, e o Flamengo também não quer enfrentar o PSG, mas não vão ter uma semifinal para correr esse risco. (Luis) assinou o quadro mais bonito do futebol, que é esse PSG autoral dele - iniciou Filipe Luís.

Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- O PSG é único no futebol, é muito difícil de se copiar pelas particularidades, só dá para admirar. No Flamengo mudou, principalmente, ter perdido nosso capitão (Gerson), o lado direito. Tivemos que nos reinventar. Isso foi o que mais mudou na nossa equipe de lá para cá - completou.

Relembre a declaração do técnico do PSG sobre o Flamengo

A resposta de Luis Enrique sobre o Flamengo foi após o empate sem gols pela Champions League, contra o Athletic Bilbao, fora de casa. De forma sincera, o treinador espanhol revelou a torcida ao time africano.

- Eu prefiro o Pyramids, que não conheço, é claro que eles também podem nos vencer. Mas minha preferência não é o Flamengo, isso está claro. Sim, vimos (final da Libertadores). Não analisamos profundamente, mas conhecemos o time. Vimos a equipe no Mundial de Clubes. É um time muito bom, cheio de jogadores de qualidade, com experiência, com um grande treinador. Prefiro o Pyramids - analisou o treinador do PSG.

O que o Flamengo precisa fazer para chegar na final?

Para garantir a vaga para a final do Mundial, que será no dia 17 de dezembro, o Flamengo precisa vencer o Pyramids, do Egito. As equipes se enfrentam na tarde deste sábado, às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali.

