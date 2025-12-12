Dois dos cinco jogos com maior procura por ingressos da primeira fase da Copa do Mundo de 2026 envolvem a Seleção Brasileira. É o que demonstra um levantamento da Fifa divulgado nesta sexta-feira (12), um dia após a abertura da terceira fase da venda de entradas para o Mundial. Esta etapa é a primeira após a definição dos grupos e dos confrontos.

De acordo com a Fifa, Colômbia x Portugal é a partida com maior procura por ingressos nesta etapa de venda. Brasil x Marrocos, que marca a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, e que será realizado em Nova Jersey, é o segundo jogo mais procurado. México x Coreia do Sul, Equador x Alemanha, e Escócia x Brasil, que será disputado em Miami e encerra a participação da equipe de Carlo Ancelotti na primeira fase, completam a lista das cinco partidas mais procuradas.

Nas primeiras 24 horas, mais de cinco milhões de pessoas de 200 países ou territórios diferentes manifestaram interesse em comprar ingressos para a Copa do Mundo. Colômbia, Inglaterra, Equador, Brasil, Argentina, Escócia, Alemanha, Austrália, França e Panamá são os países de onde foram feitos mais pedidos.

Pedido não garante ingresso para a Copa do Mundo

Os ingressos desta nova fase integram a cota que a Fifa destina a todas as 48 associações membro que disputam a Copa. A garantia é de aproximadamente 8% da capacidade dos estádios em que os jogos serão realizados pela seleção envolvida. Por exemplo, a estreia do Brasil diante do Marrocos será no MetLife, cuja capacidade total é de 82,5 mil torcedores. Desses, cerca de 6.600 ingressos estão reservados exclusivamente para brasileiros.

A aquisição dos ingressos nesta fase, contudo, não é garantida. Assim como nas etapas anteriores, quem manifestar interesse terá que passar por um sorteio, já que para boa parte dos jogos há muito mais interessados do que assentos nos estádios. A Fifa está chamando esta fase de Sorteio de Seleção Aleatória. Os pedidos podem ser feitos até 13 de janeiro, e não há preferência por ordem de chegada.

