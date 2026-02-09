Olho Neles, Ancelotti! Igor Thiago brilha e segue na busca por vaga na Copa

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, o Lance! apresenta a série "Olho Neles, Ancelotti!", destacando os jogadores brasileiros que podem estar nos planos do técnico Carlo Ancelotti para o torneio, que será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá. A cada semana, a editoria trará análises sobre atletas que vêm se destacando e que têm chances de integrar a lista da Seleção Brasileira até junho de 2026.

Disputa no ataque da Seleção cresce e Ancelotti ganha opções

Na Inglaterra, o nome do momento é Igor Thiago. O atacante do Brentford voltou a deixar sua marca e foi decisivo na vitória por 3 a 2 sobre o Newcastle, fora de casa, anotando um gol de pênalti. Com o feito, o brasileiro chegou a 17 gols na Premier League, sendo o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Erling Haaland. A fase goleadora o coloca em evidência na corrida por uma vaga na próxima convocação de Ancelotti, contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

Brasil tem base definida, mas Ancelotti segue com dúvidas na lista para a Copa

Do outro lado do confronto, Bruno Guimarães também balançou as redes. O meio-campista é nome praticamente certo na lista do treinador italiano.

Outro destaque da rodada foi Gabriel Martinelli, que deu uma bela assistência na vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Sunderland. Gabriel Jesus voltou ao time titular e segue em busca do melhor ritmo. Rayan, do Bournemouth, também merece menção: depois de uma estreia com assistência, o atacante marcou, garantindo o empate por 1 a 1 diante do Aston Villa.

Na Espanha, o brilho brasileiro veio dos pés de Antony, que acertou um lindo chute de fora da área para garantir a vitória do Betis sobre o Atlético de Madrid no Cívitas Metropolitano. Já na França, Endrick, sensação do Lyon, viveu um jogo de contrastes. Apesar de ter sido expulso no segundo tempo, sua equipe venceu o Nantes por 1 a 0 fora de casa, mantendo a boa sequência no Campeonato Francês.