Zico é sincero sobre participação de Neymar na Copa do Mundo

Em entrevista concedida durante "Jogo das Estrelas", Zico foi questionado sobre a presença de Neymar na Copa do Mundo de 2026. Mesmo sem ainda ter sido por Carlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira, o camisa 10 ainda é um dos nomes mais requisitados por críticos e torcedores na Amarelinha.

continua após a publicidade

Para Zico, em boas condições físicas, Neymar não pode estar fora da convocação para Copa de 2026.

- Se ele estiver em atividade, jogando o que ele sabe, tem que ser convocado para Copa do Mundo. Tomara que ele volte bem. Eu passei por isso em uma Copa do Mundo. Não devia ter ido, porque estava em uma condição não adequada para jogar futebol. Fui sem o ligamento e pago até hoje essa conta. Para mim, ainda é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Eu acho que se ele estiver bem, jogando, treinando, com continuidade, pelo talento que ele tem, com certeza qualquer treinador gostaria de ter ele no time - disse.

Neymar e Zico foram camisas 10 em Copas do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

O destino de Neymar após o Mundial permanece em aberto. O jogador tem contrato com o Santos até dezembro de 2025 e ainda não renovou o vínculo.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neymar foi decisivo para o Santos no Brasileirão 2025

O Santos encerrou um dos anos mais tensos de sua história recente com a permanência garantida na Série A, muito graças ao protagonismo de Neymar. O atacante, que sofreu uma lesão no menisco, tomou a decisão de não passar por cirurgia imediata para seguir atuando e ajudar o clube no momento mais crítico da temporada. Nas três vitórias consecutivas que salvaram o Peixe do rebaixamento no Brasileirão, Neymar marcou cinco gols e deu uma assistência, sendo decisivo em todas elas.