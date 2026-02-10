Atacante espanhol sofre lesão grave no joelho e está fora da Copa do Mundo
Jovem foi convocado por Luis de la Fuente nas últimas duas Datas Fifa
O atacante espanhol Samu Aghehowa torceu o joelho, com lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), e está fora da Copa do Mundo. O astro do Porto, de apenas 21 anos, se machucou durante o clássico com o Sporting, empatado por 1 a 1 na segunda-feira (9), e se ausentará do restante da temporada.
O goleador foi convocado pelo técnico espanhol Luis de la Fuente nas últimas duas Datas Fifa, em outubro e novembro do ano passado. Na partida mais recente, contra a Turquia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, atuou durante 28 minutos. Ao todo, entrou em campo quatro vezes com a camisa da equipe profissional de "La Roja".
Evidentemente, a lesão tem prejuízo direto ainda maior para o Porto, que tem Samu como um dos grandes destaques, lidera o Campeonato Português, mas com vantagem curta para o Sporting, e está classificado para a próxima fase da Liga Europa. O time comandado por Francesco Farioli, então, perderá o seu goleador em toda a reta decisiva na perseguição aos principais títulos.
Faro de gol fará falta na Copa do Mundo?
Apesar de ainda buscar se firmar na seleção espanhola, Samu surge como goleador mais proeminente do país, com 20 gols em 32 jogos na temporada. Assim, fica à frente de Ferrán Torres (16) e Lamine Yamal (15), contando apenas aqueles que atuam nas principais ligas europeias.
Atacantes da Espanha na última convocação (novembro):
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yeremy Pino (Villarreal), Dani Olmo (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Samu Aghehowa (Porto) e Borja Iglesias (Real Betis).
