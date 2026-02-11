Jogadores expulsos como os de 1938, 1954 e 1974 mudaram o rumo das partidas e impactaram a história da Seleção.

Brasil teve poucos cartões vermelhos em Copas, mas expulsões ocorreram em jogos decisivos.

A Seleção Brasileira construiu sua história nas Copas do Mundo com talento, títulos e protagonismo, mas também atravessou momentos de tensão extrema. Entre vitórias épicas e eliminações traumáticas, alguns jogos ficaram marcados não apenas pelo placar, mas por expulsões que mudaram o rumo das partidas — e, em certos casos, da própria campanha. O Lance! lista todos os jogadores do Brasil que foram expulsos em Copas do Mundo.

Diferentemente de outras seleções tradicionais, o Brasil sempre apresentou números relativamente baixos de cartões vermelhos em Copas. Ainda assim, quando as expulsões ocorreram, quase sempre vieram em jogos decisivos, sob clima de violência, provocação, arbitragens permissivas ou colapso emocional coletivo.

Em Mundiais antigos, quando cartões sequer existiam formalmente, as expulsões eram decisões extremas do árbitro diante de partidas fora de controle. Com o passar das décadas, mesmo em um futebol mais regulado, o Brasil voltou a perder jogadores em momentos-chave — muitas vezes pagando preço alto.

Este levantamento reúne todos os jogadores brasileiros expulsos em Copas do Mundo, edição por edição, com explicação do contexto, do adversário e do impacto esportivo de cada cartão vermelho.

Não se trata apenas de uma lista disciplinar, mas de um retrato de como pressão, rivalidade e emoção também fazem parte da trajetória da maior seleção da história.

Todos os jogadores do Brasil que foram expulsos em Copas do Mundo

1938 – França: a violência da "Batalha de Bordeaux"

A Copa de 1938 apresentou ao mundo um Brasil competitivo, mas também exposto a confrontos brutais.

Zezé Procópio

Expulso contra a Tchecoslováquia, nas quartas de final, em um jogo que entrou para a história pela violência. Faltas duras, entradas por trás e provocações transformaram a partida em um confronto físico extremo.

Machado

Também expulso no mesmo jogo. A partida precisou ser repetida dias depois, tamanha a confusão. O episódio consolidou a imagem de um futebol mundial ainda sem controle disciplinar efetivo.

1954 – Suíça: a "Batalha de Berna"

Poucos jogos simbolizam tanto o caos quanto Brasil x Hungria em 1954.

Nilton Santos

Expulso nas quartas de final após se envolver em confusão generalizada. A Hungria era superior tecnicamente, mas o Brasil perdeu completamente o controle emocional.

Humberto Tozzi

Também expulso no mesmo jogo. O confronto continuou nos vestiários, com agressões entre jogadores e comissões técnicas. A eliminação deixou marcas profundas na forma como o Brasil passou a encarar Copas seguintes.

1962 – Copa do Chile: campeão mesmo com expulsão

Mesmo na campanha do bicampeonato, houve turbulência.

Garrincha

Expulso na semifinal contra o Chile após reagir a agressões. O caso gerou enorme debate, e sua presença na final só foi possível após articulações nos bastidores. O Brasil seria campeão, mas o episódio manchou momentaneamente a imagem do maior nome daquele Mundial.

1974 – Copa da Alemanha Ocidental: choque com o futebol moderno

A Copa de 1974 marcou a transição entre o futebol artístico e o jogo físico-tático europeu.

Luís Pereira

Expulso contra a Holanda, na fase semifinal, após entrada violenta. O Brasil já era dominado pelo "Carrossel Holandês", e o cartão vermelho simbolizou o fim das chances reais de título.

1990 – Copa da Itália: eliminação e frustração

Uma das Copas mais dolorosas para o torcedor brasileiro.

Ricardo Gomes

Expulso contra a Argentina, nas oitavas de final, após falta dura em Maradona. Com um jogador a menos, o Brasil perdeu força ofensiva e foi eliminado com gol de Caniggia, em jogo marcado pela frustração coletiva.

1994 – Copa dos Estados Unidos: campeão apesar do cartão vermelho

Mesmo na campanha do tetra, houve um momento crítico.

Leonardo

Expulso nas oitavas contra os EUA após cotovelada em Tab Ramos, uma das cenas mais fortes da história das Copas. O Brasil venceu com um a menos e seguiu até o título, mas Leonardo foi suspenso do restante do torneio.

2002 – Copa da Coreia do Sul e Japão: nem o penta escapou

A campanha perfeita também teve tensão.

Ronaldinho Gaúcho

Expulso contra a Inglaterra, nas quartas de final, após falta dura. Mesmo assim, o Brasil venceu e seguiu rumo ao pentacampeonato, tornando o cartão vermelho apenas um detalhe dentro de uma campanha histórica.

2010 – Copa da África do Sul: colapso emocional

A Copa de 2010 foi marcada por nervosismo e perda de controle.

Kaká

Expulso contra a Costa do Marfim, ainda na fase de grupos, após dois cartões discutíveis. Foi a única expulsão de sua carreira e gerou forte debate internacional sobre arbitragem.

Felipe Melo

Expulso contra a Holanda, nas quartas de final, após pisão em Robben. O Brasil, que vencia a partida, sofreu a virada e foi eliminado. O lance tornou-se símbolo da queda brasileira naquele Mundial.

Um histórico curto, mas revelador

Ao longo de mais de nove décadas de Copas do Mundo, o Brasil teve poucos jogadores expulsos, especialmente se comparado a outras potências. No entanto, quase todas as expulsões ocorreram em jogos decisivos, revelando como a pressão extrema dos Mundiais pode romper até seleções historicamente vencedoras.

Esses episódios ajudam a compreender que a história da Seleção Brasileira não é feita apenas de títulos e gols, mas também de momentos-limite — quando o emocional supera o talento e a Copa cobra seu preço máximo.