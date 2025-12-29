O número de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 já é 3,4 vezes maior que a soma de todo o público presente nos estádios nas 22 edições de Mundiais realizadas até aqui. Segundo a Fifa, um total de 150 milhões de pedidos de ingressos foram realizados até esta segunda-feira (29).

O interesse representa cerca de 30 vezes a carga total de ingressos que estão sendo comercializados para a Copa do Mundo do próximo ano. E isso que a fase atual, chamada pela Fifa de "sorteio aleatório", está ainda na metade. Esta etapa de venda vai até 13 de janeiro.

— A Copa do Mundo da Fifa 2026 está prestes a se tornar o maior e mais inclusivo espetáculo do planeta, com mais de 150 milhões de ingressos já solicitados apenas nos primeiros 15 dias, tornando esta edição 30 vezes mais procurada do que a oferta disponível. Uma verdadeira demonstração da incrível demanda dos torcedores de mais de 200 países — declarou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Iniciada em 11 de dezembro, esta etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo inclui a cota destinada a todas as 48 associações membro que disputam o Mundial. A garantia é de aproximadamente 8% da capacidade dos estádios em que os jogos serão realizados pela seleção envolvida.

A aquisição dos ingressos nesta fase, contudo, não é garantida. Assim como nas etapas anteriores, quem manifesta interesse precisa ainda passar por um sorteio, já que a oferta de ingressos é muito menor do que a demanda.

Este mês, a Fifa anunciou uma faixa de preços de ingressos mais barata para a Copa do Mundo. Ela tem preço fixo de US$ 60 (R$ 335, na cotação atual) e é válida para todos os jogos, inclusive a final.