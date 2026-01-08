Faltam 154 dias para a Copa: Nilton Santos e a 'malandragem' de 1962
Campanha do bicampeonato teve participação decisiva do jogador do Botafogo
- Matéria
- Mais Notícias
Muito se fala que a Copa do Mundo de 1962 foi a de Garrincha, que se tornou o principal jogador do Brasil naquele Mundial após a lesão de Pelé. Mas pouca gente sabe que a conquista do bicampeonato da Seleção passou também por uma "malandragem" de outro jogador: Nilton Santos.
➡️Simule os confrontos e o caminho do Brasil na Copa do Mundo
Faltando 154 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta a história de um jogo decisivo para o Brasil na primeira fase do Mundial de 1962.
Depois de vencer o México por 2 a 0 na estreia, e de empatar sem gols com a Tchecoslováquia na segunda rodada, o Brasil foi para o jogo derradeiro da chave correndo o risco de ser eliminado precocemente daquela Copa. Se perdesse para a Espanha, daria adeus à competição.
A Espanha tinha montado um timaço para o Mundial. Naturalizou o argentino Di Stéfano, que à época era o melhor jogador do futebol europeu, e o húngaro Ferenc Puskás. Lesionado, Di Stéfano não enfrentou o Brasil, mas Puskás estava lá.
Naquela partida, o Brasil fechou o primeiro tempo atrás no marcador, após sofrer gol em chute de fora da área de Adelardo. E as coisas quase pioraram no segundo.
Aos 11 minutos, Enrique Collar invadiu a área brasileira e foi derrubado por Nilton Santos. O lateral da Seleção, então, deu dois passos para trás, saindo da área. E o juiz do jogo, Sergio Bustamante, assinalou falta fora da área.
— Por instinto, dei dois passos e saí da área. O árbitro estava longe, não viu e marcou falta e não pênalti. Foi pura malandragem, daquelas que a gente aprende nas peladas — contaria Nilton Santos posteriormente.
O detalhe é que, na cobrança da falta, Puskás aproveitou a rebatida e um marcou gol de bicicleta. Só que ele foi anulado por Bustamante, por ter considerado impedimento.
Depois desse sufoco, o Brasil viraria a partida com dois gols de Amarildo. Justamente o jogador escolhido para substituir Pelé. Veja os lances:
➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Além de Nilton Santos: relembre outras histórias da Copa do Mundo
▶️ O dia em que a Alemanha enfrentou a Alemanha no Mundial
▶️ Saiba qual seleção africana marcou mais vezes na Copa do Mundo
▶️ Em 1958, Djalma Santos jogou só uma partida, e foi o suficiente
▶️ Curaçao será o menor país a disputar a Copa do Mundo
▶️ Em 1966, o Mundial foi de Eusébio
▶️ Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos
▶️ Na Copa do Mundo de 2022, a consagração de Messi
▶️ Faltam 173 dias para a Copa: conheça os Mundiais com mais gols
▶️ Conheça a história do cartão vermelho
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias