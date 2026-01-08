Muito se fala que a Copa do Mundo de 1962 foi a de Garrincha, que se tornou o principal jogador do Brasil naquele Mundial após a lesão de Pelé. Mas pouca gente sabe que a conquista do bicampeonato da Seleção passou também por uma "malandragem" de outro jogador: Nilton Santos.

Faltando 154 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta a história de um jogo decisivo para o Brasil na primeira fase do Mundial de 1962.

Depois de vencer o México por 2 a 0 na estreia, e de empatar sem gols com a Tchecoslováquia na segunda rodada, o Brasil foi para o jogo derradeiro da chave correndo o risco de ser eliminado precocemente daquela Copa. Se perdesse para a Espanha, daria adeus à competição.

A Espanha tinha montado um timaço para o Mundial. Naturalizou o argentino Di Stéfano, que à época era o melhor jogador do futebol europeu, e o húngaro Ferenc Puskás. Lesionado, Di Stéfano não enfrentou o Brasil, mas Puskás estava lá.

Naquela partida, o Brasil fechou o primeiro tempo atrás no marcador, após sofrer gol em chute de fora da área de Adelardo. E as coisas quase pioraram no segundo.

Aos 11 minutos, Enrique Collar invadiu a área brasileira e foi derrubado por Nilton Santos. O lateral da Seleção, então, deu dois passos para trás, saindo da área. E o juiz do jogo, Sergio Bustamante, assinalou falta fora da área.

— Por instinto, dei dois passos e saí da área. O árbitro estava longe, não viu e marcou falta e não pênalti. Foi pura malandragem, daquelas que a gente aprende nas peladas — contaria Nilton Santos posteriormente.

O detalhe é que, na cobrança da falta, Puskás aproveitou a rebatida e um marcou gol de bicicleta. Só que ele foi anulado por Bustamante, por ter considerado impedimento.

Depois desse sufoco, o Brasil viraria a partida com dois gols de Amarildo. Justamente o jogador escolhido para substituir Pelé. Veja os lances:

Seleção Brasileira de Garrincha e Nilton Santos conquistou o bi da Copa do Mundo (Reprodução/Botafogo)

