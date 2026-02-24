Tom Brady analisa o crescimento do futebol nos EUA e projeta impacto da Copa de 2026

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady participou do sorteio da Copa do Mundo de 2026. Ao falar sobre o evento, ele abordou o novo formato do torneio, que terá 48 seleções distribuídas pela América do Norte, e mencionou as possíveis consequências dessa expansão para o alcance da competição e para os jogadores.

— Sim, foi fantástico participar do sorteio da Copa do Mundo. Só de saber que agora temos 48 países participando de uma Copa em toda a América do Norte é incrivelmente empolgante, porque significa mais inclusão, mais países, mais torcedores e um público mais amplo para esses jogos incríveis — declarou o ex-atleta, que é um dos acionistas do Birmingham City, da segunda divisão inglesa.

Tom Brady tira o Brasil do pote (Foto: Mandel Ngan / Pool / AFP)

O panorama do futebol nos Estados Unidos

Sobre o cenário esportivo em seu país, Brady afirmou que há um interesse histórico dos norte-americanos pelo futebol. Ele citou o desempenho da seleção feminina dos Estados Unidos e a prática do esporte durante o período escolar como exemplos desse desenvolvimento.

— Acho que sempre houve um grande apetite pelo futebol na América e, se você observar, obviamente, no futebol feminino, ao longo de muito tempo, tivemos uma das seleções dos EUA mais dominantes que o mundo já viu. Então, acho que entendemos o nível da competição e, veja bem, toda criança na América cresce jogando futebol — explicou Tom Brady.

O ex-jogador também falou sobre o futebol profissional masculino nos Estados Unidos. Residente em Miami, ele apontou a chegada de jogadores como Lionel Messi à MLS e considerou que a próxima Copa do Mundo, aliada às redes sociais, pode auxiliar na popularização do esporte no país.

— Ou jogamos no pátio da escola, ou jogamos de forma estruturada em algumas das ligas das quais fazemos parte. Eu moro em Miami; o Inter Miami é um dos grandes times da MLS nos Estados Unidos. O Messi joga lá. E acho que o esporte continua crescendo através das redes sociais e das pessoas vivenciando um jogo tão fantástico em um cenário global. Acredito que a Copa do Mundo na América só vai potencializar isso para as futuras gerações — exemplificou.

Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

A relação com Gianni Infantino

Brady também comentou sobre a gestão atual da FIFA e o presidente da entidade, Gianni Infantino. Ele descreveu o dirigente como uma figura focada na inclusão e na aproximação com o público.

— Ter a chance de conhecê-lo e entender o tipo de pessoa que ele é, os valores que ele representa, reflete realmente os objetivos mais amplos do que é o futebol. O futebol é para todos, é uma chance de nos conectarmos globalmente através de algo que amamos — afirmou.

Ao concluir, Brady listou características que considera importantes em uma organização e afirmou identificar esses elementos na atuação do atual presidente da entidade. Ele destacou a perspectiva de Infantino sobre o potencial do esporte de conectar diferentes culturas.

— Ele tem uma convicção enorme em suas crenças e valores quanto a conectar pessoas e culturas através do esporte. Ele acredita que o esporte pode mudar o mundo, certamente este esporte, por ser o mais popular e dominante do planeta. Ele tem mostrado capacidade de fazer isso, e isso transparece em tudo o que ele faz — finalizou o ex-jogador.

