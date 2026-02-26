Seleções que nunca passaram da fase de grupos em Copas do Mundo
As equipes que disputaram Mundial e jamais chegaram ao mata-mata.
Disputar uma Copa do Mundo já é um feito enorme. São ciclos de quatro anos, eliminatórias longas, gerações que passam sem conseguir a vaga. Mas estar no Mundial não garante protagonismo: o torneio é curto, implacável e decidido em detalhes. Três jogos — às vezes dois — definem tudo. Um gol sofrido nos minutos finais, um saldo negativo ou um empate amargo podem significar eliminação imediata. O Lance! lista as seleções que nunca passaram da fase de grupos em Copas do Mundo.
Ao longo das 22 edições disputadas entre 1930 e 2022, dezenas de seleções já participaram da competição. Algumas construíram histórias de títulos e semifinais. Outras, porém, carregam um dado curioso: estiveram em Copas do Mundo, mas nunca conseguiram ultrapassar a fase inicial.
Aqui consideramos seleções que disputaram pelo menos uma edição e sempre foram eliminadas na primeira fase — seja na fase de grupos (modelo moderno) ou na primeira rodada classificatória das Copas mais antigas, que funcionava como etapa inicial eliminatória.
Ao todo, 11 seleções têm esse histórico.
Seleções que nunca passaram da fase de grupos em Copas do Mundo
Escócia – o recorde negativo em Copas
- Participações: 8
- Copas: 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998
A Escócia é o caso mais emblemático. Nenhuma seleção disputou tantas Copas sem nunca avançar ao mata-mata. Em algumas edições, como 1974 e 1978, terminou invicta na fase de grupos, mas foi eliminada pelo saldo de gols. O dado virou quase um trauma estatístico do futebol escocês.
Irlanda do Norte
- Participações: 3
- Copas: 1958, 1982, 1986
Apesar de campanhas competitivas em 1982 e 1986, nunca conseguiu superar a fase inicial.
Irlanda
- Participações: 3
- Copas: 1990, 1994, 2002
Sempre competitiva, especialmente nos anos 1990, mas sem conseguir dar o salto para as quartas ou semifinais.
Gales
- Participações: 1
- Copa: 1958
Teve uma única participação no século XX e acabou eliminada na fase inicial. Voltaria a um Mundial apenas em 2022, mas fora do recorte histórico acima.
Arábia Saudita
- Participações: 6
- Copas: 1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022
Presença constante nas últimas décadas, mas sempre parando na primeira fase. Em 1994, chegou perto da classificação, mas não conseguiu avançar.
Tunísia - 6 Copas
- Participações: 6
- Copas: 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022
É uma das seleções africanas mais regulares em participações, mas ainda busca sua primeira classificação ao mata-mata.
Irã
- Participações: 6
- Copas: 1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022
Frequentador assíduo do torneio no século XXI, o Irã já teve campanhas competitivas, mas nunca avançou às oitavas.
Ucrânia
- Participações: 1
- Copa: 2006
Única participação como país independente e eliminação ainda na fase de grupos.
Eslováquia
- Participações: 1
- Copa: 2010
Disputou apenas um Mundial após a independência e caiu na primeira fase.
Qatar - Anfitrião eliminado na Copa
- Participações: 1
- Copa: 2022
País-sede em 2022, perdeu os três jogos e entrou para a lista.
Canadá
- Participações: 1
- Copa: 2022
Retornou ao Mundial após longa ausência e também foi eliminado ainda na fase de grupos.
O que esses números da Copa do Mundo revelam?
- A Escócia é a seleção com mais eliminações consecutivas na fase inicial (8).
- Arábia Saudita, Tunísia e Irã são as que mais participaram sem nunca avançar.
- Qatar e Canadá passaram a integrar a lista após 2022.
Vale lembrar que a Copa do Mundo é um torneio extremamente curto. Muitas dessas seleções tiveram campanhas competitivas, vitórias históricas e jogos equilibrados contra gigantes. Porém, no recorte frio da estatística, jamais conseguiram transformar participação em classificação para o mata-mata.
No futebol de seleções, a linha entre fracasso histórico e classificação heroica costuma ser um único gol.
