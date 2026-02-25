Just Fontaine (1958) detém o recorde de 13 gols em uma única edição.

Sárosi (1938) e Jairzinho (1970) marcaram em todas as partidas de suas seleções campeãs.

Apenas três jogadores marcaram em todas as fases de uma única Copa do Mundo.

Marcar gols em Copa do Mundo já é um feito reservado a poucos. Decidir partidas eliminatórias, então, coloca o jogador em outro patamar histórico. Mas existe um grupo ainda mais seleto: atletas que conseguiram marcar em todas as fases de uma mesma edição, seja em todos os jogos da sua seleção ou em todas as etapas do mata-mata. O Lance! lista os jogadores que marcaram gols em todas as fases de uma mesma Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo da história dos Mundiais, o formato mudou diversas vezes. Houve Copas apenas em sistema eliminatório, outras com grupos seguidos de mata-mata e, a partir de 1998, o modelo com oitavas, quartas, semifinal e final. Por isso, comparar feitos exige contextualização.

Mesmo com essas diferenças estruturais, alguns nomes conseguiram algo raríssimo: estar presente com gols do primeiro ao último capítulo da campanha de sua seleção.

continua após a publicidade

Jogadores que marcaram gols em todas as fases de uma mesma Copa do Mundo

Quem marcou em todos os jogos da sua seleção em uma Copa

Apenas três jogadores conseguiram balançar as redes em todas as partidas disputadas por sua equipe em um mesmo Mundial.

György Sárosi – Hungria, 1938

Na Copa do Mundo FIFA de 1938, disputada na França, o formato era totalmente eliminatório a partir das oitavas. A Hungria jogou quatro partidas: oitavas, quartas, semifinal e final.

Sárosi marcou em todas elas, somando cinco gols na campanha que terminou com o vice-campeonato diante da Itália. Em um torneio curto e sem margem para erro, sua constância ofensiva foi decisiva para levar os húngaros até a decisão.

continua após a publicidade

Just Fontaine – França, 1958

Na Copa do Mundo FIFA de 1958, Just Fontaine protagonizou a maior campanha individual de gols em uma única edição: 13 no total, recorde que permanece até hoje.

Mais impressionante que a marca bruta foi a regularidade. Ele marcou nos seis jogos da França:

três na fase de grupos,

quartas de final,

semifinal,

disputa de terceiro lugar.

Fontaine não apenas foi artilheiro isolado; foi decisivo em todos os momentos da campanha francesa, que terminou com o terceiro lugar.

Jairzinho – Brasil, 1970

Na Copa do Mundo FIFA de 1970, Jairzinho construiu um feito único: marcou em todos os seis jogos do Brasil campeão.

Foram gols:

contra Tchecoslováquia, Inglaterra e Romênia na fase de grupos,

contra Peru nas quartas,

contra Uruguai na semifinal,

e contra a Itália na final.

Com sete gols no total, tornou-se o único jogador da história a marcar em todos os jogos de uma seleção campeã mundial. Em um dos times mais celebrados de todos os tempos, sua presença constante foi fundamental.

Quem marcou em todas as fases do mata-mata no formato moderno da Copa do Mundo

A partir da Copa do Mundo FIFA de 1998, o torneio passou a contar com oitavas de final antes das quartas. Nesse modelo, só um jogador conseguiu marcar em todas as fases eliminatórias de uma mesma edição.

Lionel Messi – Argentina, 2022

Na Copa do Mundo FIFA de 2022, Lionel Messi escreveu um capítulo inédito.

Ele marcou:

nas oitavas contra a Austrália, nas quartas contra a Holanda, na semifinal contra a Croácia, e duas vezes na final contra a França.

Foi o primeiro atleta da história a balançar as redes em todas as etapas do mata-mata no formato com oitavas, quartas, semifinal e final.

Mais do que números, o feito reforça o protagonismo absoluto de Messi na campanha argentina rumo ao tricampeonato.

Por que esse feito é tão raro

Marcar em todas as fases de uma Copa exige três fatores combinados: regularidade, longevidade no torneio e protagonismo técnico. O jogador precisa atuar em todas as partidas, sua seleção precisa avançar até os jogos decisivos e ele precisa manter rendimento alto contra adversários cada vez mais fortes.

Sárosi brilhou em uma Copa totalmente eliminatória. Fontaine construiu a maior artilharia individual da história em 1958. Jairzinho marcou presença do início ao fim da campanha do tricampeonato brasileiro. Messi, em 2022, completou o ciclo perfeito do mata-mata moderno.

Em um torneio que consagra heróis pontuais, esses jogadores se destacaram por algo ainda mais difícil: decidir continuamente, fase após fase, até o último jogo.