imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Disputa de repescagem da Copa do Mundo no México requer atenção da Fifa

Dois jogos acontecerão em cidade que viveu onda de violência

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
17:20
Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento organizado por Donald Trump nos EUA (Foto: Saul Loeb / AFP)
imagem cameraGianni Infantino, presidente da Fifa, durante evento organizado por Donald Trump nos EUA (Foto: Saul Loeb / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A onda de violência em Guadalajara, capital do estado mexicano de Jalisco, requer atenção da Fifa principalmente em relação à disputa da repescagem mundial das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nos dias 26 e 31 de março, dois jogos decisivos serão realizados no Estádio Akron, localizado justamente na cidade mais afetada pelo cenário caótico que sucedeu a morte do narcotraficante "El Mencho".

Relacionadas

Por mais que as cenas alarmantes no México tenham levantado discussões sobre a realização do Mundial no país a partir de junho, a preocupação mais imediata são as partidas eliminatórias no próximo mês. Segundo o "The Athletic", um funcionário de alto escalão da Fifa revelou que a entidade está mobilizada com a situação e não descarta alterar o local dos duelos se não conseguir garantir rapidamente a segurança de todos os envolvidos.

Vale ressaltar, porém, que o caos instaurado no estado entre domingo e segunda-feira, dias 22 e 23, já não foi o mesmo nesta terça-feira (24), de acordo com a imprensa mexicana. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que "aos poucos Jalisco volta ao normal", além de garantir que "não há risco" sobre a recepção da Copa do Mundo.

Jogos dos playoffs da Copa do Mundo em Guadalajara:

26/03 - Nova Caledônia x Jamaica (semifinal da repescagem mundial)
31/03 - Congo x A definir (final da repescagem mundial)

Detalhes sobre a situação no México

O caos tomou conta do estado mexicano de Jalisco, cuja capital Guadalajara receberá quatro jogos da Copa do Mundo, após o assassinato do líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación, o narcotraficante Nemesio Rúben Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", no último domingo (22).

continua após a publicidade

Conforme noticiou a imprensa mexicana, criminosos retaliaram com ataques localizados e barricadas com veículos queimados em rodovias. Com isso, entre domingo e segunda-feira o governo ativou "protocolo de alerta vermelho", com jogos de futebol cancelados e aulas suspensas. Os cidadãos, evidentemente, foram encorajados a permanecer em suas casas.

