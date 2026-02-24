Disputa de repescagem da Copa do Mundo no México requer atenção da Fifa
Dois jogos acontecerão em cidade que viveu onda de violência
A onda de violência em Guadalajara, capital do estado mexicano de Jalisco, requer atenção da Fifa principalmente em relação à disputa da repescagem mundial das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nos dias 26 e 31 de março, dois jogos decisivos serão realizados no Estádio Akron, localizado justamente na cidade mais afetada pelo cenário caótico que sucedeu a morte do narcotraficante "El Mencho".
Por mais que as cenas alarmantes no México tenham levantado discussões sobre a realização do Mundial no país a partir de junho, a preocupação mais imediata são as partidas eliminatórias no próximo mês. Segundo o "The Athletic", um funcionário de alto escalão da Fifa revelou que a entidade está mobilizada com a situação e não descarta alterar o local dos duelos se não conseguir garantir rapidamente a segurança de todos os envolvidos.
Vale ressaltar, porém, que o caos instaurado no estado entre domingo e segunda-feira, dias 22 e 23, já não foi o mesmo nesta terça-feira (24), de acordo com a imprensa mexicana. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou que "aos poucos Jalisco volta ao normal", além de garantir que "não há risco" sobre a recepção da Copa do Mundo.
Jogos dos playoffs da Copa do Mundo em Guadalajara:
26/03 - Nova Caledônia x Jamaica (semifinal da repescagem mundial)
31/03 - Congo x A definir (final da repescagem mundial)
Detalhes sobre a situação no México
O caos tomou conta do estado mexicano de Jalisco, cuja capital Guadalajara receberá quatro jogos da Copa do Mundo, após o assassinato do líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación, o narcotraficante Nemesio Rúben Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", no último domingo (22).
Conforme noticiou a imprensa mexicana, criminosos retaliaram com ataques localizados e barricadas com veículos queimados em rodovias. Com isso, entre domingo e segunda-feira o governo ativou "protocolo de alerta vermelho", com jogos de futebol cancelados e aulas suspensas. Os cidadãos, evidentemente, foram encorajados a permanecer em suas casas.
