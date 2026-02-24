menu hamburguer
Futebol Nacional

Em clima de Copa do Mundo, tour da taça inicia em São Paulo com Denílson e sonho do hexa

Visitação segue até 22 de março no Museu do Futebol, no Pacaembu

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 24/02/2026
15:21
Denilson campeão mundial 2002 seleção brasileira beija taça da Copa do Mundo no tour da taça da copa do Mundo
imagem cameraDenilson campeão mundial 2002 seleção brasileira beija taça da Copa do Mundo no tour da taça da Copa do Mundo. (Foto: Colabora)
São 6,175 kg de ouro maciço de 18 quilates moldados em curvas que o mundo inteiro reconhece à distância. A taça da Copa do Mundo Fifa até pode ter seu valor calculado pelo preço do ouro, sempre em alta no mercado internacional, mas o que realmente a torna especial é a raridade. A Copa acontece de quatro em quatro anos. É escassa. E, justamente por isso, mobiliza multidões dentro e fora das quatro linhas.



Nesta segunda-feira (23), São Paulo foi o ponto de partida da Tour da Taça, evento que aproxima o torcedor do objeto mais cobiçado do futebol mundial. Faltando pouco mais de 100 dias para o início do Mundial que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, o troféu desembarcou no Brasil para uma série de exibições em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com ativações promovidas pela Coca-Cola.

A taça segue até 22 de março na capital paulista, com visitação gratuita. O pontapé inicial foi no Museu do Futebol, e contou com a presença de um campeão do mundo: Denílson, que levantou a taça em 2002.

— A Copa acontece a cada quatro anos, então é uma coisa meio escassa, dá saudade no torcedor brasileiro — afirmou ele.



Tour da taça da Copa do Mundo (crédito Giselly Corrêa. Lance!)
Taça da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Denilson destaca impacto de chegada Ancelotti para Copa do Mundo

Denílson também analisou o momento da Seleção e destacou a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico. Para o ex-jogador, o italiano resgatou algo que vinha se perdendo nos últimos ciclos.

— A chegada dele, na minha opinião, trouxe uma perspectiva e um respeito que a gente tinha perdido nos últimos anos. Principalmente os treinadores que passaram pós-Tite, nenhum deles conseguiu permanecer no cargo e fazer com que a Seleção jogasse de maneira equilibrada — analisou.

Na visão de Denílson, o Brasil vinha atuando de maneira mais pragmática, até robotizada. Com Ancelotti, além do respeito internacional, a equipe ganhou leveza e irreverência.

Programação da Copa do Mundo

  • Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho
  • Rodada de 32: 28 de junho a 3 de julho
  • Oitavas de final: 4 a 7 de julho
  • Quartas de final: 9 a 11 de julho
  • Semifinais: 14 e 15 de julho
  • Decisão do terceiro lugar: 18 de julho
  • Final: 19 de julho



