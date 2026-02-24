São 6,175 kg de ouro maciço de 18 quilates moldados em curvas que o mundo inteiro reconhece à distância. A taça da Copa do Mundo Fifa até pode ter seu valor calculado pelo preço do ouro, sempre em alta no mercado internacional, mas o que realmente a torna especial é a raridade. A Copa acontece de quatro em quatro anos. É escassa. E, justamente por isso, mobiliza multidões dentro e fora das quatro linhas.

Nesta segunda-feira (23), São Paulo foi o ponto de partida da Tour da Taça, evento que aproxima o torcedor do objeto mais cobiçado do futebol mundial. Faltando pouco mais de 100 dias para o início do Mundial que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, o troféu desembarcou no Brasil para uma série de exibições em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, com ativações promovidas pela Coca-Cola.

A taça segue até 22 de março na capital paulista, com visitação gratuita. O pontapé inicial foi no Museu do Futebol, e contou com a presença de um campeão do mundo: Denílson, que levantou a taça em 2002.

— A Copa acontece a cada quatro anos, então é uma coisa meio escassa, dá saudade no torcedor brasileiro — afirmou ele.

Taça da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Giselly Corrêa/Lance!)

Denilson destaca impacto de chegada Ancelotti para Copa do Mundo

Denílson também analisou o momento da Seleção e destacou a chegada de Carlo Ancelotti ao comando técnico. Para o ex-jogador, o italiano resgatou algo que vinha se perdendo nos últimos ciclos.

— A chegada dele, na minha opinião, trouxe uma perspectiva e um respeito que a gente tinha perdido nos últimos anos. Principalmente os treinadores que passaram pós-Tite, nenhum deles conseguiu permanecer no cargo e fazer com que a Seleção jogasse de maneira equilibrada — analisou.

Na visão de Denílson, o Brasil vinha atuando de maneira mais pragmática, até robotizada. Com Ancelotti, além do respeito internacional, a equipe ganhou leveza e irreverência.

Programação da Copa do Mundo

Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho

Rodada de 32: 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Decisão do terceiro lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho

