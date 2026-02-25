Para os fãs nostálgicos, a Copa do Mundo de 2026 trará uma novidade: o retorno dos 'mini craques'. Inspirado na tendência global dos brinquedos em formato cápsula, o lançamento aposta no elemento surpresa para fortalecer a experiência de colecionismo e engajar torcedores na contagem regressiva para o Mundial, que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México.

Cada cápsula traz miniaturas detalhadas e itens colecionáveis que celebram a história do torneio. A linha apresenta estrelas da Copa do Mundo, seleções anfitriãs e campeões históricos, e reúne todas as nações que já conquistaram o título mundial, como Brasil, Argentina, Alemanha, França, Inglaterra e Uruguai, além dos três países anfitriões da edição de 2026 - México, Canadá e Estados Unidos.

Ballers, novos 'mini craques', é lançado para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Candide)

Ao todo, são 42 modelos para colecionar, sendo 7 versões raras e 2 super raras. Cada figura acompanha acessórios realistas, como mini bola, traves e peças para montar o próprio campo. Os jogadores foram retratados em poses icônicas de comemoração e recria momentos históricos do Mundial, incluindo celebrações marcantes como a conquista recente da Argentina com Lionel Messi.

Os fãs também poderão encontrar grandes nomes do futebol internacional, como Harry Kane e Kylian Mbappé, além dos brasileiros Alisson, Gabriel Magalhães e Casemiro.

A nova linha de miniaturas colecionáveis se chamará 'Ballers' e será produzida pela Candide, a fim de ampliar a oferta de produtos esportivos voltados aos fãs de futebol e apaixonados pela Copa do Mundo, assim como nos anos 90/2000, em que os 'mini craques' se tornaram febre entre crianças e adultos.

Segundo Bruno Verea, Diretor de Marketing da Candide, a coleção marca um novo momento para os fãs de futebol e de colecionáveis

— A FIFA WORLD CUP 2026™ Ballers inaugura uma etapa cheia de energia e paixão para fãs de futebol e de itens colecionáveis. Como produto oficialmente licenciado da Copa do Mundo, a linha é para torcedores, fãs do Mundial e entusiastas de brinquedos. A parceria com a Fifa reforça nosso compromisso em entregar diversão e experiências que transformam o produto em conteúdo, conversa e presença constante até a Copa.

Os colecionáveis surpresa Ballers já estão disponíveis pelo preço de R$ 149,99 individualmente, mas existem kits disponíveis que podem variar de R$ 299,98 (dois colecionáveis) a R$ 749,95 (kit com 5).

Veja imagens

