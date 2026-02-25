Nesta quarta-feira (25), o Real Madrid duelou com o Benfica por uma vaga nas oitavas de final. A equipe merengue tinha a vantagem, já que havia vencido o primeiro duelo fora de casa por 1 a 0. Com o fim do primeiro tempo, o jogo foi animado e terminou a primeira etapa em 1 a 1. Veja os gols abaixo:

Veja os gols do confronto entre Real Madrid x Benfica:

Primeiro gol do Benfica e da partida, que empatou o placar no agregado.

Gol de empate de Tchouaméni, que recolocou o Real Madrid na frente no placar agregado. Foi o primeiro gol do francês na temporada.

Gol anulado de Arda Güler, que seria o da virada do Real Madrid. Na jogada, Gonzalo García estava impedido após cruzamento de Vini Jr e passe de Valverde.

Em jogo truncado, o Real Madrid conseguiu a virada com Vini Jr, que marcou em rápida descida de contra-ataque.

Torcida organiza mosaico em defesa de Vini Jr: 'Não ao racismo'

A torcida do Real Madrid fez uma manifestação em defesa de Vini Jr nas arquibancadas do Santiago Bernabéu no confronto contra o Benfica. De acordo com o jornal espanhol "Marca", foi exibido um mosaico com as mensagens "Não ao racismo" e "Respeito", em referência aos fatos ocorridos no jogo de ida e à denúncia feita pelo atacante brasileiro.

Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid x Benfica (Foto: Thomas Coex/AFP)

