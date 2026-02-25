Veja gols de Real Madrid x Benfica: portugueses saem na frente e Vini Jr marca gol da virada
Placar do duelo está 2 a 1 para os merengues
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta quarta-feira (25), o Real Madrid duelou com o Benfica por uma vaga nas oitavas de final. A equipe merengue tinha a vantagem, já que havia vencido o primeiro duelo fora de casa por 1 a 0. Com o fim do primeiro tempo, o jogo foi animado e terminou a primeira etapa em 1 a 1. Veja os gols abaixo:
Relacionadas
- Futebol Internacional
Torcedores do Benfica entram em conflito com a polícia antes de duelo da Champions
Futebol Internacional25/02/2026
- Futebol Internacional
Champions League vira palco de brasileiros por vaga na Seleção de Ancelotti
Futebol Internacional25/02/2026
- Botafogo
Órgão britânico formaliza volta de John Textor ao comando da Eagle
Botafogo25/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Veja os gols do confronto entre Real Madrid x Benfica:
Primeiro gol do Benfica e da partida, que empatou o placar no agregado.
Gol de empate de Tchouaméni, que recolocou o Real Madrid na frente no placar agregado. Foi o primeiro gol do francês na temporada.
Gol anulado de Arda Güler, que seria o da virada do Real Madrid. Na jogada, Gonzalo García estava impedido após cruzamento de Vini Jr e passe de Valverde.
Em jogo truncado, o Real Madrid conseguiu a virada com Vini Jr, que marcou em rápida descida de contra-ataque.
Torcida organiza mosaico em defesa de Vini Jr: 'Não ao racismo'
A torcida do Real Madrid fez uma manifestação em defesa de Vini Jr nas arquibancadas do Santiago Bernabéu no confronto contra o Benfica. De acordo com o jornal espanhol "Marca", foi exibido um mosaico com as mensagens "Não ao racismo" e "Respeito", em referência aos fatos ocorridos no jogo de ida e à denúncia feita pelo atacante brasileiro.
➡️ Aposte nos jogos da Champions League!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias