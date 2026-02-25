Europeus reagem a jogo de Richard Ríos contra o Real Madrid: 'Inexplicável'

Real Madrid e Benfica estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (25), em jogo válido pelos Playoffs da UEFA Champions League. Nas redes sociais, a atuação de Richard Ríos, ex-Palmeiras, agitou um debate, principalmente entre os europeus.

Até aqui, Real Madrid e Benfica estão empatando por 1 a 1. Como venceu o jogo de ida por um gol de diferença, o time espanhol vai se classificando. Ex-Palmeiras, Richard Ríos foi um grande destaque da primeira etapa.

Nas redes sociais, a atuação do volante colombiano chamou muita atenção dos europeus. Veja os comentários abaixo:

Richard Ríos, ex-jogador do Verdão, em ação pelo Benfica na UEFA Champions League (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Veja comentários sobre Richard Ríos, ex-Palmeiras

Tradução sobre o ex-jogador do Palmeiras: Richard Ríos é um jogador fantástico, não entendo como ele não jogou na primeira partida. O colombiano é um fenômeno total.

Tradução sobre o meia do Benfica: Que jogador é o Richard Ríos! É inexplicável que ele não tenha sido titular em Lisboa.

Tradução sobre o ex-meia do Palmeiras: A experiência com Richard Rios simplesmente não funcionou. Mourinho deveria substituí-lo no intervalo, ou seu time jogará com um homem a menos no segundo tempo.

Tradução sobre o jogador colombiano: Richard Rios surpreendeu os jogadores do Real Madrid com sua boa atuação, mas sobretudo surpreendeu a si mesmo.

