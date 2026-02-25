Campeão brasileiro cai na Copa do Brasil para time sem divisão

O Guarani foi eliminado pelo Castanhal-PA nesta quarta-feira (25), fora de casa, valendo pela segunda fase da Copa do Brasil. Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, os paulistas perderam por 5 a 3 nos pênaltis.

Campeão brasileiro em 1978, o Guarani já se despediu na fase de liga do Campeonato Paulista. O time ainda terá pela frente a disputa da Série C, que começará no dia 5 de abril.

O Castanhal-PA está sem divisão no futebol brasileiro, mas a ida à semifinal do Campeonato Paraense assegurou a vaga na Série D de 2027. O time foi eliminado pelo Paysandu, que venceu por 1 a 0 em jogo único.

Na terceira fase da Copa do Brasil, o Castanhal terá pela frente o classificado de Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE. Tal confronto acontecerá na próxima quarta-feira (4).

Copa do Brasil de 2026: como vai funcionar?

A ampliação do número de equipes impacta diretamente na estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais que em 2025. A primeira incluiu os 28 participantes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF.

Na segunda fase, 74 times juntam-se aos 14 classificados, com jogos únicos entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

A terceira fase, nos dias 11 e 12 de março, terá esses 44 classificados e mais quatro times em partidas únicas: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

A quarta fase terá os 24 classificados em jogos únicos nos dias 18 e 19 de março. Os 12 que passarem se juntarão aos 20 clubes da Série A no sorteio da quinta fase. Após isso, a sequência será de oitavas, quartas, semifinais e final.

A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada; Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco; e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contam com três clubes cada.