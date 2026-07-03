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Fifa muda decisão sobre Messi e deixa jogador mais longe de recorde na Copa do Mundo

Camisa 10 chega aos 20 gols marcados em Mundiais

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 22:02
Atualizado há 1 minutos
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Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo
Messi se prepara para cobrança de escanteio na vitória da Argentina sobre Cabo Verde na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

Na vitória da Argentina sobre Cabo Verde por 3 a 2, a Fifa retirou a assistência de Messi no último gol da Albiceleste. Na jogada, o camisa 10 cobrou escanteio, Romero cabeceou, mas a entidade máxima do futebol assinalou gol contra de Diney Borges por conta de um desvio no braço do defensor antes da bola estufar as redes.

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    • Com isso, Messi segue com oito assistências na história das Copas do Mundo ao lado de Diego Maradona. E Pelé segue na liderança da estatística com 10 passes para gols entre os Mundiais de 1958 e 1970 com a Amarelinha.

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    Na atual edição da Copa do Mundo, Messi tem a oportunidade de igualar e até ultrapassar Pelé, uma vez que a Argentina segue viva na competição. Na terça-feira (7), a Albiceleste encara o Egito nas oitavas de final e é uma nova oportunidade para o camisa 10 ampliar seus números.

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    • Além da assistência após cobrança de escanteio na cabeça de Romero, Lionel Messi também abriu o marcador e estufou as redes. Com isso, o jogador chegou a 20 gols marcados na história da Copa do Mundo.

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