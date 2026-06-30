Esposa de Dembélé preserva anonimato apesar da fama mundial do atacante; entenda Marroquina soma mais de 366 mil seguidores, mas nunca revelou o próprio rosto

Rima Edbouche Dembélé, esposa do astro francês Ousmane Dembélé, soma mais de 366 mil seguidores nas redes sociais, mas nunca revelou o próprio rosto ao público. Em todas as publicações, a marroquina aparece com a face coberta ou enquadrada de forma que sua identidade permaneça preservada.

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A postura chama atenção em um ambiente marcado pela exposição constante de influenciadores e familiares de atletas. Mesmo com uma audiência expressiva, Rima opta por manter a discrição e compartilha apenas registros da rotina em que não é possível identificar seu rosto.

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Embora seja muçulmana, ela nunca explicou publicamente os motivos dessa decisão. No Islã, a cobertura do rosto não é uma obrigação para todas as mulheres. O uso de vestimentas como o hijab, que cobre os cabelos e o pescoço, e de outros véus que também ocultam a face varia de acordo com interpretações religiosas, tradições culturais e escolhas individuais.

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Nas poucas aparições públicas ao lado de Dembélé, Rima costuma surgir usando roupas discretas e, em algumas ocasiões, apenas com os olhos à mostra. Em outras, foi fotografada usando somente o hijab, com o rosto descoberto, enquanto circulava por Paris. Ainda assim, passa despercebida por nunca ter divulgado sua imagem de forma clara nas redes sociais.

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Discrição também nas redes de Dembélé

A privacidade do casal também é mantida pelo jogador: Ousmane Dembélé reúne cerca de 22 milhões de seguidores em um de seus perfis nas redes sociais, mas não publica fotos nem faz referências à esposa em suas postagens.

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Com a popularidade do atacante, diversas imagens atribuídas a Rima passaram a circular na internet. No entanto, muitas delas foram criadas por inteligência artificial ou não tiveram a autenticidade confirmada, o que reforça a dificuldade de identificar sua verdadeira aparência.

Casados desde 2021, Rima e Dembélé mantêm a vida pessoal longe dos holofotes. Enquanto o atacante se tornou um dos principais nomes do futebol mundial e conquistou a Bola de Ouro, a esposa continua preservando o anonimato por uma decisão que nunca comentou publicamente.

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França volta ao campo nesta terça-feira

Enquanto preserva a discrição longe dos holofotes, Rima Dembélé acompanha um momento especial da carreira do marido: nesta terça-feira (30), Dembélé pode ser um dos destaques da França no duelo contra a Suécia, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. A seleção francesa busca uma vaga nas oitavas de final e, em caso de classificação, enfrentará o Paraguai na próxima fase do torneio.

O atacante da França, Ousmane Dembélé (nº 07), comemora após marcar o terceiro gol de sua equipe com o atacante Désiré Doué (nº 20) durante a partida de futebol contra a Noruega pelo Grupo I da Copa do Mundo de 2026, no Boston Stadium, em Foxborough (Foto: Franck Fife / Afp)

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