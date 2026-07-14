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Espanha tem quantas Copas do Mundo? Equipe bateu a França na semifinal

Seleção espanhola vence a França por 2 a 0

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
14/07/2026 18:00
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores da Espanha reunidos antes da partida contra a França na Copa do Mundo
Jogadores da Espanha reunidos antes da partida contra a França na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A seleção comandada por Luis de la Fuente venceu a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, e garantiu presença na final da Copa do Mundo de 2026. Agora, a Fúria tentará conquistar o segundo título de sua história na competição.

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    • A única conquista espanhola em Copas do Mundo aconteceu em 2010, na África do Sul. Na ocasião, a equipe dirigida por Vicente del Bosque superou um início turbulento para levantar a taça pela primeira vez e consolidar uma das gerações mais vitoriosas do futebol mundial.

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    Como foi o título da Espanha em 2010?

    Apesar do favoritismo, a campanha começou com uma derrota surpreendente por 1 a 0 para a Suíça na estreia. A partir daí, a Espanha reagiu e venceu todos os jogos restantes até a final.

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    • No mata-mata, eliminou Portugal nas oitavas de final, Paraguai nas quartas e Alemanha na semifinal. Um dos grandes destaques da campanha foi a consistência defensiva: a equipe não sofreu nenhum gol nas fases eliminatórias.

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    Na decisão, diante da Holanda, a Espanha encontrou dificuldades em uma partida equilibrada e marcada por poucas oportunidades. Os holandeses chegaram perto de abrir o placar com Arjen Robben, mas o atacante foi parado por uma defesa decisiva de Iker Casillas.

    O momento histórico aconteceu apenas aos 116 minutos da prorrogação. Após passe de Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta apareceu livre na área e finalizou cruzado para marcar o gol da vitória por 1 a 0, garantindo o primeiro título mundial da história da seleção espanhola.

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    Andrés Iniesta comemora o gol do título da Espanha em 2010, na prorrogação contra a Holanda, no Soccer City, em Joanesburgo.
    Andrés Iniesta comemora o gol do título da Espanha em 2010, na prorrogação contra a Holanda, no Soccer City, em Joanesburgo. (Foto: Jewel Samad/AFP)

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    Espanha tenta entrar em grupo seleto

    Caso conquiste a Copa do Mundo de 2026, a Espanha chegará ao seu segundo título e passará a integrar o grupo de seleções bicampeãs do torneio.

    A classificação para a final também reforça o bom momento vivido pela equipe, que tenta repetir o sucesso da geração campeã entre 2008 e 2012, período em que conquistou uma Copa do Mundo e duas edições consecutivas da Eurocopa.

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    Agora, a seleção espanhola aguarda o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina, na quarta-feira (15) para conhecer seu adversário na grande decisão do Mundial de 2026.

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    Esta combinação de fotos criadas em 12 de julho de 2026 mostra o forward #10 da França, Kylian Mbappé, em Foxborough em 9 de julho de 2026 (Esquera); e o ala espanhol #19 Lamine Yamal em Arlington em 6 de julho de 2026. França e Espanha se enfrentarão em uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 no Dallas Stadium, em Arlington, no dia 14 de julho de 2026.

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