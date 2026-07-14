Espanha tem quantas Copas do Mundo? Equipe bateu a França na semifinal
Seleção espanhola vence a França por 2 a 0
A seleção comandada por Luis de la Fuente venceu a França por 2 a 0 nesta terça-feira (14), com gols de Mikel Oyarzabal e Pedro Porro, e garantiu presença na final da Copa do Mundo de 2026. Agora, a Fúria tentará conquistar o segundo título de sua história na competição.
A única conquista espanhola em Copas do Mundo aconteceu em 2010, na África do Sul. Na ocasião, a equipe dirigida por Vicente del Bosque superou um início turbulento para levantar a taça pela primeira vez e consolidar uma das gerações mais vitoriosas do futebol mundial.
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Como foi o título da Espanha em 2010?
Apesar do favoritismo, a campanha começou com uma derrota surpreendente por 1 a 0 para a Suíça na estreia. A partir daí, a Espanha reagiu e venceu todos os jogos restantes até a final.
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No mata-mata, eliminou Portugal nas oitavas de final, Paraguai nas quartas e Alemanha na semifinal. Um dos grandes destaques da campanha foi a consistência defensiva: a equipe não sofreu nenhum gol nas fases eliminatórias.
Na decisão, diante da Holanda, a Espanha encontrou dificuldades em uma partida equilibrada e marcada por poucas oportunidades. Os holandeses chegaram perto de abrir o placar com Arjen Robben, mas o atacante foi parado por uma defesa decisiva de Iker Casillas.
O momento histórico aconteceu apenas aos 116 minutos da prorrogação. Após passe de Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta apareceu livre na área e finalizou cruzado para marcar o gol da vitória por 1 a 0, garantindo o primeiro título mundial da história da seleção espanhola.
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Espanha tenta entrar em grupo seleto
Caso conquiste a Copa do Mundo de 2026, a Espanha chegará ao seu segundo título e passará a integrar o grupo de seleções bicampeãs do torneio.
A classificação para a final também reforça o bom momento vivido pela equipe, que tenta repetir o sucesso da geração campeã entre 2008 e 2012, período em que conquistou uma Copa do Mundo e duas edições consecutivas da Eurocopa.
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Agora, a seleção espanhola aguarda o vencedor da partida entre Inglaterra e Argentina, na quarta-feira (15) para conhecer seu adversário na grande decisão do Mundial de 2026.
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