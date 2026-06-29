Casemiro detalha papo com Ancelotti no intervalo e explica vitória do Brasil sobre o Japão Meia foi o autor do primeiro gol na vitória da Seleção

Autor do primeiro gol na vitória Brasil sobre o Japão, Casemiro revelou um pedido de Carlo Ancelotti no intervalo da partida. Na ocasião, a Seleção perdia o jogo por 1 a 0 e precisava virar a partida para seguir vivo na Copa do Mundo e avançar às oitavas de final.

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- O Brasil estava com o controle total do jogo. No primeiro tempo, acho eles chutaram uma vez e conseguiram fazer o gol. No segundo tempo, o Mister pediu tranquilidade. Nós estávamos pressionando, massacrando e ele falou para a gente seguir com a pressão alta que as oportunidades iam surgir. O bom foi o aspecto mental da equipe.

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Na sequência, Casemiro também exaltou a importância dos jogadores que vieram do banco de reservas e foram importantes na construção da vitória do Brasil sobre o Japão. O capitão elogiou Endrick, Martinelli e Rayan.

- É importante falar em uma Copa do Mundo dos jogadores que vêm entrando. O Endrick hoje entrou bem, Martinelli também. Rayan, que vem substituindo o grande Raphinha. Esse é o espírito.

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Com a vitória sobre o Japão, o Brasil aguarda o vencedor de Noruega e Costa do Marfim para conhecer o adversário nas oitavas de final. A equipe de Carlo Ancelotti volta à campo no domingo (5), às 17h (de Brasília).

Como foi a vitória do Brasil?

Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro da Seleção no início do segundo tempo. Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira, para saber quem será o próximo adversário.

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