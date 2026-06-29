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'Em apuros': Argentina repercute classificação do Brasil sobre o Japão na Copa

Virada da Seleção também foi tratada como heroica após drama no Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 17:24
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo
Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

Os jornais da Argentina repercutiram a vitória e classificação do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (29). Após começar o jogo perdendo, a equipe de Carlo Ancelotti conseguiu a virada aos 51 minutos do segundo tempo com gol decisivo de Gabriel Martinelli.

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    A classificação do Brasil sobre o Japão foi considerada histórica por conta da forma como aconteceu, segundo o "TyC Sports", da Argentina. Os hermanos elogiaram a postura da Seleção de Carlo Ancelotti, que se impôs no segundo tempo em busca da vitória.

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    - Heroica classificação do Brasil. Virou no último minuto contra o Japão e se colocou nas oitavas. O Brasil fez jus as suas aspirações de ser candidato na vitória por 2 a 1 sobre o Japão. Após uma primeira etapa discreta, a Seleção dominou na totalidade as ações no segundo tempo e reverteu o marcador. Casemiro igualou, e Gabriel Martinelli selou o 2 a 1 levando os sul-americanos ao delírio.

    Um dos veículos mais tradicionais da Argentina, o "Olé" foi mais duto e não fez uma análise positiva do Brasil. Segundo o jornal, a Seleção de Ancelotti conquistou a classificação no peso da camisa e no orgulho dos jogadores.

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    - Movidos mais pela camisa do que pela habilidade. Movidos mais pelo orgulho do que por ideias. Com uma Vinidependência total. Com a cumplicidade de um adversário que não conseguiu realizar o feito necessário para fazer história. O Brasil avançou para as oitavas de final com um gol inesperado a um minuto do fim do jogo. O Japão saiu de mãos vazias, apesar de flertar com uma vitória histórica durante boa parte da partida. Em Houston, a Seleção estava em apuros e avançou no último minuto.

    Na sequência, o jornal elogiou a leitura de Ancelotti para tirar Lucas Paquetá, mas principalmente Vini Jr e um início de segundo tempo de "dar medo". Além disso, o "Olé" apontou a falta de malícia do Japão como um dos fatores para não matar o jogo contra o Brasil quando teve oportunidade.

    - O Brasil continuou sendo a força dominante, é verdade, mas o Japão teve alguns contra-ataques e mais posse de bola, o suficiente para mostrar que estava em campo. A Vinidependência era total, mas o jogo estava de volta. A questão é que o Japão nunca entendeu o conceito de desrespeitar um gigante. Não se encaixa na sua maneira de pensar. A camisa brasileira era simplesmente demais para eles. E a dois minutos do fim, cometeram um erro após recuperar a posse de bola, que acabou nos pés de Martinelli.

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30)

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