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Quando é Costa do Marfim x Noruega, jogo que define adversário do Brasil?

Seleções se enfrentam nesta terça-feira de olho em vaga para encarar o Brasil

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 16:40
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Periflados para foto, todos os jogadores da Seleção Brasileira posam vestindo camisa amarela, short azul e meião branco
Jogadores da Seleção Brasileira antes de Brasil x Japão pela segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis / AFP)

Após garantir a classificação dramática contra o Japão, a Seleção Brasileira agora espera a definição de seu próximo adversário na Copa do Mundo de 2026. O rival do Brasil sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília).

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    A partida decisiva, válida pela fase de 16avos de final, será realizada no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.

    Casemiro cumprimenta Endrick após vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
    Jogadores da Seleção Brasileira aguardam o vencedor do confronto para conhecer o adversário das oitavas de final (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Como chega a Noruega?

    A seleção norueguesa avançou na segunda colocação de sua chave, ficando atrás apenas da França. A equipe carimbou a vaga no mata-mata com duas vitórias contundentes na primeira fase: um triunfo por 4 a 1 sobre o Iraque e um placar de 3 a 2 diante de Senegal.

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    Nicolas Pépé é abraçado por companheiros após marcar gol pela Costa do Marfim sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Costa do Marfim aposta na solidez de sua defesa para segurar os europeus e carimbar o duelo contra o Brasil (Foto: Darrian Traynor / AFP)

    No último jogo da fase de grupos, contra os franceses, a Noruega se deu ao luxo de escalar um time inteiramente reserva por já estar classificada. Mesmo assim, vendeu caro a derrota por 4 a 2, desperdiçando inclusive uma cobrança de pênalti na partida.

    Como chega a Costa do Marfim?

    A Costa do Marfim também fez uma grande campanha na primeira fase e garantiu a vice-liderança de seu grupo, superada apenas pela Alemanha. Diante dos alemães, os marfinenses fizeram um jogo duro e só perderam por 2 a 1 com um gol sofrido nos minutos finais.

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    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Ataque da Noruega mostrou eficiência na primeira fase e chega embalado para o mata-mata (Foto: Justin Setterfield / Getty Images / AFP)

    Nas outras rodadas, a equipe africana mostrou consistência defensiva e eficiência no ataque para vencer o Equador por 1 a 0 e bater a seleção de Curaçao pelo placar de 2 a 0.

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