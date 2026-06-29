Quando é Costa do Marfim x Noruega, jogo que define adversário do Brasil?
Seleções se enfrentam nesta terça-feira de olho em vaga para encarar o Brasil
Após garantir a classificação dramática contra o Japão, a Seleção Brasileira agora espera a definição de seu próximo adversário na Copa do Mundo de 2026. O rival do Brasil sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h (horário de Brasília).
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A partida decisiva, válida pela fase de 16avos de final, será realizada no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
Como chega a Noruega?
A seleção norueguesa avançou na segunda colocação de sua chave, ficando atrás apenas da França. A equipe carimbou a vaga no mata-mata com duas vitórias contundentes na primeira fase: um triunfo por 4 a 1 sobre o Iraque e um placar de 3 a 2 diante de Senegal.
No último jogo da fase de grupos, contra os franceses, a Noruega se deu ao luxo de escalar um time inteiramente reserva por já estar classificada. Mesmo assim, vendeu caro a derrota por 4 a 2, desperdiçando inclusive uma cobrança de pênalti na partida.
Como chega a Costa do Marfim?
A Costa do Marfim também fez uma grande campanha na primeira fase e garantiu a vice-liderança de seu grupo, superada apenas pela Alemanha. Diante dos alemães, os marfinenses fizeram um jogo duro e só perderam por 2 a 1 com um gol sofrido nos minutos finais.
Nas outras rodadas, a equipe africana mostrou consistência defensiva e eficiência no ataque para vencer o Equador por 1 a 0 e bater a seleção de Curaçao pelo placar de 2 a 0.
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