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Matemático erra previsão de Brasil x Japão, e web não perdoa: 'Uma pena'

Brasil avança e quebra previsão de matemático

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
29/06/2026 17:27
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo
Jogadores do Brasil abraçam Martinelli após gol da vitória sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Lars Baron/AFP)

O matemático e "guru" alemão, Joachim Klement, havia previsto que o Japão iria eliminar o Brasil na fase de 16 avos de final, na Copa do Mundo. A Seleção, no entanto, fez as cinco estrelas que carrega no peito brilharem mais forte, ofuscando o bom time japonês, que perdeu de virada, por 2 a 1.

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    A web, no entanto, não esqueceu da previsão de Klement, matemático que acertou os últimos três campeões da Copa do Mundo.

    Casemiro cumprimenta Endrick após vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
    Casemiro cumprimenta Endrick após vitória do Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

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    Como foi Brasil 2 x 1 Japão

    Brasil sucumbe à pausa para hidratação no 1º tempo

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

    Brasil pressiona no segundo tempo e busca a virada contra o Japão

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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