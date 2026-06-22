Deu sono? Ibrahimović provoca seleção na Copa do Mundo Agora comentarista, Ibra não poupou críticas à Belgica, que segue sem vencer na Copa do Mundo

Zlatan Ibrahimović criticou o desempenho da Bélgica em empate contra o Irã. A seleção belga empatou os dois primeiros jogos da Copa do Mundo e o técnico Rudi Garcia pediu calma aos torcedores.

A campanha da Bélgica na Copa do Mundo tem sido decepcionante. Os Diabos Vermelhos empataram os dois primeiros jogos. Estrearam contra o Egito e empataram novamente neste domingo (21) contra o Irã. Com dois pontos na classificação, os belgas enfrentam a Nova Zelândia na rodada final do Grupo G e não dependem de si mesmos para avançar em primeiro na chave.

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Mas, além dos resultados, a equipe de Rudi Garcia não tem conseguido atrair o interesse dos torcedores. Longe de apresentar um futebol envolvente, a tão falada "geração belga" parece entediar parte do público.

O coro ganhou força com um jogador que aposentou-se, mas que mesmo fora dos campos segue sendo polêmico. Zlatan Ibrahimović, que comenta jogos da Copa do Mundo no canal Fox Sports, não poupou palavras ao ser questionado sobre o desempenho da seleção belga no empate sem gols contra o Irã.

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"Quase adormeci no primeiro tempo e, no segundo, adormeci de vez. Acho que não há muito o que dizer sobre esta partida, mais um empate, então vamos ver o que acontece no próximo jogo. Mas sim, deixarei que meus colegas comentem sobre isso", afirmou ele no microfone da Fox Sports, onde analisa o jogos da Copa do Mundo ao lado de Thierry Henry.

Ibrahimovic não gostou da atuação da Bélgica na Copa do Mundo (Reprodução)

Rudi Garcia, técnico da seleção belga, pediu calma apesar de não ter vencido em dois jogos nesta edição da Copa do Mundo. "Não conseguimos nenhuma vitória, é uma pena, mas agora temos que manter a calma nessa situação e nos concentrar na partida contra a Nova Zelândia", declarou o treinador na coletiva de imprensa após o jogo contra o Irã.

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"No fim das contas, o que nos falta são gols. Tanto na partida contra o Egito quanto no confronto de hoje contra o Irã, tivemos muitas chances, mas não conseguimos marcar, e é isso que muda os resultados", analisou o goleiro Courtois na zona mista.

Despedida de Ibrahimović na seleção foi em derrota para a Bélgica

A "alfinetada" de Ibra na seleção da Bélgica pode ter outro motivo além do baixo desempenho na Copa do Mundo de 2026. Foi contra essa seleção que o atacante encerrou sua carreira na seleção da Suécia, em uma dura eliminação na Eurocopa de 2016.

Exatos dez anos atrás, em 22 de junho de 2016, a Suécia enfrentou a Bélgica pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa em Nice. A partida terminou com vitória belga por 1 a 0, gol marcado por Radja Nainggolan. O jogo marcou o fim definitivo da trajetória internacional de Ibrahimović, que se aposentou da seleção sueca logo após o apito final.

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