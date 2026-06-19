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Dê suas notas: Marrocos supera Escócia com gol de algoz do Brasil

Gol marcado por Saibari, algoz do Brasil, foi o mais rápido da Copa até agora

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 21:26
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Achraf Hakimi na vitória do Marrocos contra a Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Achraf Hakimi na vitória do Marrocos contra a Escócia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A seleção do Marrocos superou a Escócia e bagunçou o Grupo C da Copa do Mundo, o mesmo da Seleção Brasileira. Após a vitória na segunda rodada e o empate em 1 a 1 contra o Brasil, os marroquinos somam 4 pontos e assumem a liderança no lugar dos escoceses, que agora enfrentam os brasileiros na última rodada em uma partida que valerá diretamente a classificação para quem vencer.

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    • O gol marroquino foi o mais rápido da Copa do Mundo 2026. O autor foi o mesmo que se tornou algoz do Brasil na primeira rodada: Saibari, que recebeu de Brahim Díaz, avançou sobre o adversário rival pelo lado direito da área e finalizou no canto oposto do goleiro, que nada pôde fazer. O lance aconteceu com um minuto de jogo.

    Ismael Saibari comemora gol marcado pelo Marrocos contra a Escócia (Imagem: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

    A Escócia ate tentou a reação, mas não conseguiu superar Marrocos, que controlou a posse de bola com tranquilidade no primeiro tempo inteiro, com apenas uma jogada de perigo promovida pelos escoceses com uma finalização de McGinn acima da meta do goleiro Bono.

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    Apesar de ter feito um bom segundo tempo, a Escócia não conseguiu alterar o placar e a seleção africana conseguiu garantir a vitória na segunda rodada. Essa é a sexta vitória da seleção marroquina na Copa do Mundo, que agora se iguala a Nigéria e Gana como os países africanos que mais marcaram gols na competição.

    Agora, os marroquinos enfrentam a seleção do Haiti, a mais fraca do grupo, com boas chances de encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

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