Dê suas notas: Marrocos supera Escócia com gol de algoz do Brasil Gol marcado por Saibari, algoz do Brasil, foi o mais rápido da Copa até agora

A seleção do Marrocos superou a Escócia e bagunçou o Grupo C da Copa do Mundo, o mesmo da Seleção Brasileira. Após a vitória na segunda rodada e o empate em 1 a 1 contra o Brasil, os marroquinos somam 4 pontos e assumem a liderança no lugar dos escoceses, que agora enfrentam os brasileiros na última rodada em uma partida que valerá diretamente a classificação para quem vencer.

continua após a publicidade

O gol marroquino foi o mais rápido da Copa do Mundo 2026. O autor foi o mesmo que se tornou algoz do Brasil na primeira rodada: Saibari, que recebeu de Brahim Díaz, avançou sobre o adversário rival pelo lado direito da área e finalizou no canto oposto do goleiro, que nada pôde fazer. O lance aconteceu com um minuto de jogo.

Ismael Saibari comemora gol marcado pelo Marrocos contra a Escócia (Imagem: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

A Escócia ate tentou a reação, mas não conseguiu superar Marrocos, que controlou a posse de bola com tranquilidade no primeiro tempo inteiro, com apenas uma jogada de perigo promovida pelos escoceses com uma finalização de McGinn acima da meta do goleiro Bono.

continua após a publicidade

Apesar de ter feito um bom segundo tempo, a Escócia não conseguiu alterar o placar e a seleção africana conseguiu garantir a vitória na segunda rodada. Essa é a sexta vitória da seleção marroquina na Copa do Mundo, que agora se iguala a Nigéria e Gana como os países africanos que mais marcaram gols na competição.

Agora, os marroquinos enfrentam a seleção do Haiti, a mais fraca do grupo, com boas chances de encaminhar a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Avalie o desempenho dos jogadores de Marrocos

Avalie o desempenho dos jogadores da Escócia

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte