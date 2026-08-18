IA crava resultado de Flamengo x Cruzeiro na Libertadores Times decidem uma vaga nas quartas de final da Libertadores na quarta-feira (19)

Flamengo e Cruzeiro decidem nesta quarta-feira (19) uma vaga para as quartas de final da Libertadores, e a inteligência artificial cravou o resultado entre as duas equipes. Após as equipes empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, no Mineirão, com gols de Arroyo e Paquetá, o jogo da volta será decidido ás 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

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Confira a previsão do Gemini para a partida do Flamengo e Cruzeiro:

Flamengo 2 x 1 Cruzeiro

A expectativa é de um jogo bastante truncado e disputado do início ao fim. O Flamengo deve ter maior posse de bola e propor o jogo, enquanto o Cruzeiro buscará neutralizar as investidas e explorar as bolas paradas e contra-ataques. Devido à força no Maracanã e à profundidade do elenco para reagir a momentos críticos, o cenário mais provável é uma vitória apertada do Flamengo no tempo regulamentar, garantindo a classificação.

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Lucas Paquetá comemorando gol em Cruzeiro e Flamengo pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi o jogo de ida entre Cruzeiro e Flamengo?

O Cruzeiro teve a primeira grande chance, quando Wesley inverteu bola para Arroyo na direita, que finalizou com o peito o cruzamento para fora. A resposta rubro-negra veio em forma de pressão, mas com dificuldade para finalizar as jogadas. Lino arriscou de fora da área, mas Otávio espalmou para fora.

A primeira grande oportunidade do Flamengo surgiu em contra-ataque com Ayrton Lucas e terminou com finalização de Bruno Henrique por cima do gol. Na reta final da primeira etapa, o duelo ficou mais faltoso.

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Arroyo faz golaço, mas Paquetá arranca empate

A segunda etapa começou equilibrada, até que, aos oito minutos, Arroyo abriu o placar. O camisa 99 dominou invertida de letra, avançou pela direita, cortou a defesa e chutou no ângulo de Rossi. Com a vantagem, os donos da casa partiram para cima.

Jorginho respondeu para o Flamengo, mas Otávio fez boa defesa. O empate rubro-negro veio aos 22 minutos, com Lucas Paquetá, que havia acabado de entrar na partida. Emerson Royal teve chance de virar, mas Otávio fez milagre. Na reta final, o camisa 81 fez mais uma boa defesa, e William quase recolocou a Raposa à frente.

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