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Técnico de Seleção na Copa desmaia em briga de esposa e ex

Treinador tentou separar briga física, acabou tendo um mal-estar e foi hospitalizado

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 18:25
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Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo
Hossam Hassan, técnico do Egito (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

O técnico da seleção do Egito, Hossam Hassan, passou por um susto e precisou ser internado após um desentendimento familiar no último fim de semana. Enquanto tentava separar uma briga física entre sua atual esposa e sua ex-companheira, o comandante da equipe africana na Copa desmaiou. A situação aconteceu em um hotel em Porto Marina, no litoral norte do país. Apesar do mal-estar e da necessidade de atendimento médico, o técnico de 60 anos já apresenta um quadro de saúde estável.

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Técnico da seleção do Egito tentou separar briga e agressões antes de desmaiar

Hossam Hassan, técnico do Egito, viu injustiça de árbitro na Copa do Mundo
Hossam Hassan, técnico do Egito (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

O episódio ocorreu por uma coincidência, em um café do hotel onde Hassan passava férias com sua atual mulher, Dan Adam, e seus filhos. No local, o grupo encontrou a ex-esposa do treinador, Houeida El Gharbawy, que também estava acompanhada da família. O que começou como uma discussão verbal rapidamente escalou para agressões físicas, envolvendo socos, chutes e puxões de cabelo.

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As versões sobre o início do confronto são conflitantes entre as partes envolvidas. A defesa de Dan Adam alega que ela foi atacada primeiro e teve o cabelo puxado. Já o advogado de Houeida afirma que sua cliente e as filhas sofreram ferimentos após serem agredidas. No meio do tumulto, Hossam Hassan tentou intervir para acalmar os ânimos, mas sentiu um mal-estar súbito e desabou no chão.

A polícia local foi acionada para conter a confusão e a equipe médica do resort realizou os primeiros socorros antes de encaminhar o técnico ao hospital. O irmão de Hossam, Ibrahim Hassan, também participou da tentativa de controlar a situação. Embora a ex-mulher do treinador tenha chegado a comparecer a uma delegacia para registrar queixa, o caso foi encerrado sem denúncias formais após uma reconciliação entre as famílias.

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Campanha histórica e renovação

A polêmica acontece após um momento importante na carreira de Hossam Hassan. Sob o seu comando, o Egito alcançou em 2026 a melhor campanha de sua história em Copas, sendo eliminado apenas nas oitavas de final após uma derrota apertada por 3 a 2 para a Argentina. Graças ao desempenho, o treinador teve seu contrato renovado pela federação egípcia para liderar o projeto visando a Copa do Mundo de 2030.

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