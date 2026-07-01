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Dê suas notas: Kane brilha e Inglaterra elimina RD Congo de virada

Kane marca duas vezes e classifica a Inglaterra para as oitavas de final da Copa

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 15:13
Atualizado há 1 minutos
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Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A Inglaterra está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (1), a seleção inglesa venceu a RD Congo por 2 a 1, em Atlanta, de virada, e garantiu classificação no mata-mata. Após sair atrás no placar com gol de Brian Cipenga ainda no primeiro tempo, o time reagiu na etapa final com dois gols de Harry Kane, que comandou a vitória.

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    Além da classificação, o triunfo marcou um feito histórico para os ingleses: foi a primeira virada da Inglaterra em uma partida de Copa do Mundo desde a final de 1966, quando derrotou a Alemanha por 4 a 2 e conquistou o único título mundial de sua história.

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    Inglaterra

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    RD Congo

    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo.
    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    ✅ Ficha técnica

    Inglaterra 🆚 RD Congo
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 13h (de Brasília).
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
    🥅 Gols: Brian Cipenga (7'/1ºT, 0-1); Harry Kane (25'/1ºT, 1-1); Harry Kane (41'/2ºT, 2-1)
    🟨 Cartões amarelos: Jude Bellingham (ING); Noah Sadiki (RDC)
    🟥 Cartões vermelhos: 

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    Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

    Jordan Pickford; Djed Spence (Eberichi Eze), Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan RIce, Jude Bellingham, Noni Madueke (Bukayo Saka) e Marcus Rashford (Anthony Gordon); Harry Kane.

    RD Congo (Técnico: Sébastien Desabre)

    Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku (Joris Kayembe); Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele), Nathanaël Mbuku (Meschak Elia), Ngal'ayel Mukau e Brian Cipenga; Yoane Wissa.

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    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo.

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