Dê suas notas: Kane brilha e Inglaterra elimina RD Congo de virada
Kane marca duas vezes e classifica a Inglaterra para as oitavas de final da Copa
A Inglaterra está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (1), a seleção inglesa venceu a RD Congo por 2 a 1, em Atlanta, de virada, e garantiu classificação no mata-mata. Após sair atrás no placar com gol de Brian Cipenga ainda no primeiro tempo, o time reagiu na etapa final com dois gols de Harry Kane, que comandou a vitória.
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Além da classificação, o triunfo marcou um feito histórico para os ingleses: foi a primeira virada da Inglaterra em uma partida de Copa do Mundo desde a final de 1966, quando derrotou a Alemanha por 4 a 2 e conquistou o único título mundial de sua história.
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Inglaterra
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RD Congo
✅ Ficha técnica
Inglaterra 🆚 RD Congo
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
🥅 Gols: Brian Cipenga (7'/1ºT, 0-1); Harry Kane (25'/1ºT, 1-1); Harry Kane (41'/2ºT, 2-1)
🟨 Cartões amarelos: Jude Bellingham (ING); Noah Sadiki (RDC)
🟥 Cartões vermelhos:
Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)
Jordan Pickford; Djed Spence (Eberichi Eze), Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan RIce, Jude Bellingham, Noni Madueke (Bukayo Saka) e Marcus Rashford (Anthony Gordon); Harry Kane.
RD Congo (Técnico: Sébastien Desabre)
Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba e Arthur Masuaku (Joris Kayembe); Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele), Nathanaël Mbuku (Meschak Elia), Ngal'ayel Mukau e Brian Cipenga; Yoane Wissa.
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