Das ruas às arquibancadas: conheça as torcidas que estão dando show na Copa do Mundo Além do campo a Copa do Mundo ganha destaque pelas torcidas

A Copa do Mundo é marcada pelos gols, grandes jogos e craques em campo, mas o espetáculo vai muito além das quatro linhas. Espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá e México, as torcidas têm protagonizado cenas que viralizam nas redes sociais e ajudam a criar o clima único do maior torneio de seleções do planeta.

continua após a publicidade

Entre coreografias tradicionais, personagens folclóricos e festas que tomam conta das cidades-sede, alguns grupos de torcedores já se consolidaram como os grandes destaques da competição. Lance! reuniu os principais destaques da primeira fase da Copa do Mundo, que chamaram a atenção dentro e fora de campo.

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

Noruega encanta com a tradicional "remada"

Voltando para a Copa do Mundo após 28 anos, a torcida da Noruega rapidamente conquistou a simpatia do público. O momento mais marcante acontece antes e durante as partidas, quando milhares de torcedores simulam uma remada coletiva, em referência à forte cultura marítima do país.

continua após a publicidade

A coreografia impressiona pelo sincronismo e já se tornou uma das imagens mais compartilhadas desta edição do Mundial. Além dos estádios, a cultura também tomou conta das ruas dos EUA.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Bósnios dominam as ruas do Canadá

A espera de 12 anos pelo retorno da Bósnia e Herzegovina à Copa do Mundo mobilizou milhares de torcedores no Canadá. Horas antes da estreia da seleção contra os donos da casa, pela primeira rodada do Grupo B, as ruas de Toronto foram tomadas por uma grande carreata organizada pelos fãs bósnios.

continua após a publicidade

Em vídeos divulgados nas redes sociais da seleção, carros decorados com bandeiras, buzinaços e cantos marcaram a celebração pelo reencontro da equipe com o Mundial. A festa transformou a cidade canadense em uma extensão das arquibancadas e mostrou a emoção da torcida com a segunda participação da Bósnia na história da competição.

Brasileiros transformam a Times Square em arquibancada

Como acontece em praticamente todas as Copas, a torcida brasileira marca presença em peso. Um dos principais pontos de concentração tem sido a Times Square, em Nova York, onde centenas de torcedores vestidos de verde e amarelo promovem festas, cantorias e rodas de samba antes das partidas da Seleção.

As imagens da celebração se espalharam pelas redes sociais e reforçaram a tradição brasileira de fazer a festa nas sedes dos Mundiais.

México faz a festa em casa e ganha um mascote inesperado

Jogando em casa, a torcida mexicana tem sido uma das mais presentes nos estádios e nas ruas. Além da festa tradicional, um personagem inusitado roubou a cena: o pato Merlín.

Vestido com a camisa da seleção mexicana, o animal viralizou nas redes sociais, virou símbolo da torcida e chegou até a ser recebido pela presidente do país, Claudia Sheinbaum Pardo, tornando-se um dos personagens mais curiosos da Copa do Mundo.

Lumumba Vea: o torcedor que virou símbolo da RD Congo

A República Democrática do Congo também conta com um personagem marcante nas arquibancadas. Michel Kuka Mboladinga, conhecido artisticamente como Lumumba Vea, acompanha as partidas da seleção completamente imóvel e com um dos braços erguidos durante os 90 minutos, um gesto que se tornou sua marca registrada.

O nome faz referência a Patrice Lumumba, herói da independência congolesa e uma das figuras políticas mais importantes da história do país. Embora tenha perdido a estreia da seleção, no empate por 1 a 1 com Portugal, por problemas na viagem, Lumumba Vea conseguiu desembarcar no México a tempo de apoiar a equipe no confronto contra a Colômbia, mantendo viva uma tradição que o transformou em um dos torcedores mais famosos do futebol africano.

Tradução: A Copa do Mundo precisava de um novo personagem, e o Congo entregou. Lumumba Vea, o torcedor que permanece completamente imóvel durante os jogos, como uma estátua, já é um dos grandes ícones das arquibancadas desta Copa do Mundo. Que figura.

Argentina mantém tradição nas arquibancadas

Se dentro de campo a Argentina segue como uma das favoritas, fora dele sua torcida continua dando espetáculo. Os argentinos voltaram a invadir as cidades-sede com bandeiras, instrumentos musicais e os tradicionais cantos que acompanham a seleção durante toda a competição.

Mais uma vez, a "hinchada" albiceleste confirma a fama de ser uma das mais apaixonadas e barulhentas do futebol mundial.

A festa também acontece fora das quatro linhas

Enquanto as seleções brigam pelo título dentro de campo, as torcidas escrevem capítulos próprios na história da Copa do Mundo. Seja por tradições culturais, personagens marcantes ou grandes festas nas cidades-sede, os torcedores mostram que o Mundial continua sendo um dos maiores encontros de culturas do planeta.

Troféu da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife / AFP)

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.