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Cristiano Ronaldo joga? Portugal define escalação contra a Colômbia

Portugal entra em campo às 20h30 (de Brasília)

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
27/06/2026 19:19
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Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K.
Portugal está em segundo colocado com quatro pontos no Grupo K (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Portugal definiu a escalação para enfrentar a Colômbia em decisão para a próxima fase da Copa do Mundo. No encerramento do grupo K, os times se encaram neste sábado (27), às 20h30 (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

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    Roberto Martínez apostou em uma escalação com força máxima. Na defesa, Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes foram as escolhas. O meio-campo será formado por Vitinha, Ruben Neves e Bruno Fernandes.

    No ataque, sem surpresas também. Com Cristiano Ronaldo titular mais uma vez, o craque foi escalado em um sistema com Pedro Neto e João Félix.

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    Escalação da seleção portuguesa

    Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha, Ruben Neves e Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix e Cristiano Ronaldo.

    Cristiano Ronaldo comemora de costas gol marcado. Uniforme vermelho de Portugal e camisa 7
    Cristiano Ronaldo será titular em decisão portuguesa (Foto: Divulgação/Fifa)<br>

    O que Portugal precisa para se classificar para próxima fase na Copa?

    Portugal goleou o Uzbequistão por 5 a 0 na última rodada e chega em boa situação para a definição do Grupo K da Copa do Mundo. Agora, a seleção portuguesa terá pela frente a Colômbia, no sábado (27), em um confronto que pode definir quem terminará a chave na liderança.

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    A equipe colombiana lidera o grupo com seis pontos e já garantiu a classificação para a próxima fase. Diante de Portugal, joga por um empate para confirmar a primeira colocação.

    Já os portugueses ocupam o segundo lugar, com quatro pontos. Um empate é suficiente para assegurar a vaga no mata-mata. No entanto, para terminar a fase de grupos na liderança, a equipe de Cristiano Ronaldo precisará vencer.

    Existe ainda um cenário em que Portugal pode se classificar mesmo em caso de derrota. Para isso, a RD Congo não pode tirar a diferença no saldo de gols diante do Uzbequistão.

    Dessa forma, apenas uma combinação específica eliminaria os portugueses: uma derrota para a Colômbia acompanhada de uma vitória da RD Congo por goleada. Nesse cenário, a seleção de Cristiano Ronaldo poderia sofrer uma eliminação precoce ainda na fase de grupos da Copa do Mundo.

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