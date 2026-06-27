Próximo jogo de Portugal na Copa: veja adversário, data e horário Portugal conheceu adversário da próxima fase após classificação no grupo K

Portugal encerrou a fase de grupos da Copa do Mundo em segundo lugar no grupo K, com cinco pontos. Neste sábado (27), enfrentou a Colômbia e empatou sem gols. Com isso, descobriu seu adversário e quando joga a próxima fase da competição.

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Portugal enfrentará a Croácia. O jogo acontecerá na quinta-feira, dia 2 de julho, às 20h (de Brasília), em Toronto, no Canadá.

A equipe terá dois desafios pela frente. Agora, pegará um adversário considerado mais forte. Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a Gana. Além disso, hospedados no Four Seasons Resort Palm Beach, um hotel à beira-mar em Palm Beach, e por isso terão uma viagem maior pela frente.

Portugal empatou sem gols com a Colômbia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Como foi o jogo de Portugal contra a Colômbia?

Portugal e Colômbia empataram sem gols neste sábado (27), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com a torcida colombiana dominando o Hard Rock Stadium, em Miami, a equipe encerrou a fase de grupos em primeiro lugar, com sete pontos. Portugal encerrou em segundo, com cinco.

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Agora, na próxima fase, Colômbia enfrenta Gana, enquanto Portugal terá uma "pedreira" contra a Croácia.

A Colômbia começou melhor e criou a primeira grande chance logo no primeiro minuto, quando Luis Díaz invadiu a área, finalizou cruzado e, após desvio em Rúben Dias, Córdoba cabeceou por cima do travessão. Os sul-americanos seguiram pressionando e levaram perigo em finalizações de James Rodríguez, Córdoba e Jhon Arias, obrigando Diogo Costa a fazer boas defesas.

Portugal respondeu em chutes de Bruno Fernandes e Rúben Dias, mas sem grande efetividade. Cristiano Ronaldo ainda assustou em uma finalização anulada por impedimento e cobrou uma falta nas mãos de Vargas. Nos minutos finais da etapa, a seleção portuguesa cresceu no jogo e passou a pressionar. Vargas salvou a Colômbia ao defender um perigoso de Bruno Fernandes. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

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O segundo tempo começou equilibrado, com as duas equipes trocando erros e dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. Portugal levou perigo aos cinco minutos e pouco depois a Colômbia quem respondeu. Aos 14 minutos, Cristiano Ronaldo desperdiçou uma boa oportunidade após passe de João Félix, mas o lance acabou invalidado por impedimento.

Aos 27 minutos, a Colômbia voltou a levar perigo quando Santi Arias encontrou Luis Díaz dentro da área, mas o atacante dominou, girou e furou na hora da finalização. Na sequência, James Rodríguez arriscou de fora da área e viu Renato Veiga desviar a bola para escanteio.

A emoção ficou para os acréscimos. Aos 45 minutos, a Colômbia chegou a balançar as redes com Davinson Sánchez. Após cobrança curta de escanteio, Luis Díaz acionou Quintero, que cruzou para o zagueiro cabecear para o fundo do gol. O assistente, no entanto, assinalou impedimento no lance. O VAR revisou a jogada e confirmou a posição irregular, anulando o gol e mantendo o empate sem gols.