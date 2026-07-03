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Após classificação na Copa, Cristiano Ronaldo surge em sacada e celebra com torcedores

Craque português comemorou a vaga nas oitavas com a torcida e vai enfrentar a Espanha

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 09:59
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Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Alexandra Fechete/SPP)

A classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo foi bastante comemorada pelos jogadores e torcedores portugueses. O ambiente de festa e comemoração foi visto ao redor do hotel em que a delegação portuguesa está alocada, em Toronto.

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  • Cristiano Ronaldo (nº 7 de Portugal) e seus companheiros de equipe celebram com uma camisa em homenagem ao colega Diogo Jota.

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    • Após a vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, Cristiano Ronaldo surgiu na sacada do hotel, saudou os torcedores e foi recebido com uma grande festa. Milhares de portugueses se concentraram em frente ao local, e o camisa 7 registrou o momento em vídeo publicado nas redes sociais. 

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    Cristiano Ronaldo marcou o primeiro gol de Portugal na partida, de pênalti. Foi também o primeiro gol do astro português em mata-mata de Copa do Mundo. A vitória foi conquistada nos acréscimos do jogo, com gol de cabeça de Gonçalo Ramos, justamente quem substituiu Cristiano Ronaldo nos momentos finais.

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    • Cristiano Ronado aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação a Diogo Jota.
    Cristiano Ronado aponta dedo para o céu, dedicando vitória e classificação a Diogo Jota (Foto: Buda Mendes / AFP)

    Jogadores e torcida tiveram um momento de união e festejo após a classificação, o que pode deixar o clima ainda mais leve para o próximo compromisso. Agora, Portugal enfrenta a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto acontecerá na próxima segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), em Dallas. A partida também marca o embate entre Cristiano Ronaldo, um dos ícones do esporte das últimas décadas, e Lamine Yamal, um dos principais nomes da nova geração do futebol mundial.

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