Colômbia transforma Portugal e Cristiano Ronaldo em visitantes na Copa Equipes duelam pela liderança do grupo K na noite deste sábado (27), no Hard Rock Stadium, em Miami

MIAMI, FL (EUA) - Portugal, de Cristiano Ronaldo, atuará como "visitante" no duelo contra a Colômbia neste sábado, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Horas antes da partida no Hard Rock Stadium, a torcida latina já ocupava a maior parte das arquibancadas, criando um ambiente favorável à seleção, que depende apenas de um empate para assegurar a liderança do Grupo K.

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O cenário já era esperado pela comissão técnica portuguesa. Na véspera da partida, o técnico Roberto Martínez afirmou que sua equipe precisaria controlar ainda mais o aspecto emocional para enfrentar o ambiente favorável à Colômbia no Hard Rock Stadium.

A presença maciça de colombianos no estádio é explicada pela proximidade entre Miami e a Colômbia — o voo dura cerca de 3h30 —, além da numerosa comunidade do país que vive no sul da Flórida, região conhecida pela forte concentração de imigrantes latino-americanos.

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— O aspecto psicológico de gerir um jogo na Copa do Mundo é muito importante. Nós controlamos as emoções muito bem, amanhã precisamos fazer isso. Provavelmente amanhã será o primeiro jogo que jogaremos fora de casa. Aqui em Miami existe um número muito elevado de torcedores colombianos. É um bom desafio para nós, para sentir se podemos controlar o jogo e sermos nós mesmos — disse Martínez, técnico de Portgual, em coletiva na véspera da partida.

Roberto Martínez, técnico de Portugal, antes de duelo contra a Colômbia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo (Foto: Vitor Palhares/ Lance!)

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A expectativa é de que Portugal chegue ao seu terceiro jogo nesta edição da Copa do Mundo com arquibancadas lotadas. Desta vez, no entanto, o apoio deverá ser majoritariamente favorável à Colômbia, adversária da equipe de Cristiano Ronaldo.

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Para garantir a liderança do grupo, o time comandado por Roberto Martínez precisa de uma vitória, independentemente da margem de gols. Já os colombianos jogam por um empate para permanecer na primeira colocação da chave. A partida está marcada para as 20h30 (de Brasília), neste sábado, no Hard Rock Stadium, e encerra a participação das duas seleções na fase de grupos.

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