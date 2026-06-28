Craques na Copa: Vini Jr e Messi brilham, e Cristiano Ronaldo decepciona na fase de grupos Saiba como os craques se saíram na fase de grupos do Mundial

Os craques da Copa do Mundo de 2026 apresentaram suas credenciais na fase de grupos. Se Lionel Messi se isolou como artilheiro com seis gols, Vini Jr aproveitou a oportunidade de brilhar no maior palco do futebol mundial.

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Com quatro gols, o atacante da Seleção Brasileira está empatado na estatística com outros nomes consagrados do futebol mundial: Haaland, Mbappé e Dembélé.

Cristiano Ronaldo deixou a desejar nos três primeiros jogos de Portugal, que, ainda assim, conseguiu se classificar. A expectativa pelo brilhantismo do craque português cresce com a chegada da segunda fase.

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Vini Jr surpreende e persegue Messi na artilharia

Vini Jr em ação pelo Brasil no jogo contra o Haiti pela Copa do Mundo (Foto: Jewel SAMAD / AFP).

Vinicius Júnior usou a fase de grupos da Copa do Mundo para espantar qualquer desconfiança que ainda havia sobre seu rendimento com a Seleção Brasileira. O atacante do Real Madrid, que tinha apenas nove gols em sete anos vestindo a amarelinha antes do torneio, marcou quatro vezes contra Marrocos, Haiti e Escócia, além de ter dado uma assistência. O número de participações em gols (5) já é o mesmo do Mundial de 2022.

O principal destaque do Brasil só não acumula mais tentos que Lionel Messi, outro jogador que superou as expectativas na primeira fase. Apesar da notória superioridade do elenco argentino em relação aos adversários do Grupo J, a atual campeã mundial dependeu principalmente do seu camisa 10 para avançar de forma invicta ao mata-mata.

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Aos 39 anos, Messi contribuiu com seis dos oito gols feitos pela Argentina nas vitórias sobre Argélia, Áustria e Jordânia. Mesmo estando fora das competições de alto nível desde 2023, quando se transferiu para o Inter Miami, o craque mostra ser um trunfo indispensável para sua seleção.

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Craques europeus correspondem

Dembélé comemora gol da França na Copa do Mundo com Mbappé (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Na segunda posição da artilharia, ao lado de Vini Jr, estão Haaland, Mbappé e Dembélé. Correspondendo às expectativas, os astros precisaram de dois jogos para atingir a marca de quatro gols — os atacantes franceses passaram em branco em um jogo cada, enquanto o goleador da Noruega não atuou na última rodada, na derrota para a França.

Harry Kane e Jude Bellingham, como esperado, foram os destaques da seleção inglesa. A dupla participou de todos os seis gols do English Team na fase de grupos — o atacante do Bayern marcou três vezes, enquanto o meia do Real Madrid anotou dois gols e deu uma assistência.

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Nova geração precisa mostrar serviço

Lamine Yamal estreou na Copa do Mundo no empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

Lamine Yamal e Jamal Musiala tiveram seus potenciais pouco explorados neste início de Copa do Mundo. Os craques de Espanha e Alemanha chegam para o mata-mata com apenas um gol cada.

Por ter voltado de lesão recentemente, a joia do Barcelona foi preservada pelo técnico Luis de la Fuente e encerrou sua participação na primeira fase com apenas 140 minutos em campo. O atacante de 17 anos começou no banco de reservas na estreia do Grupo H, contra Cabo Verde, e foi substituído nos dois jogos seguintes, contra Arábia Saudita e Uruguai.

Já o jovem meia do Bayern chegou ao Mundial em plenas condições físicas e somou 214 minutos nos três confrontos da Alemanha. O único gol marcado pelo camisa 10 de 23 anos foi na goleada de 7 a 1 sobre Curaçao, lanterna do Grupo E.

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Cristiano Ronaldo e veteranos ficam devendo

Cristiano Ronaldo durante empate do Portugal diante da Colômbia. (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

As campanhas de Portugal, Bélgica e Croácia poderiam ter sido menos conturbadas com a participação efetiva de seus respectivos astros. Kevin De Bruyne e Luka Modric participaram diretamente em gols somente na última rodada — o belga marcou na vitória sobre a Nova Zelândia, enquanto o croata deu assistência para o gol que confirmou a classificação da sua seleção, contra a Gana.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo passou em branco nos empates diante da República Democrática do Congo e da Colômbia. Os dois gols no 5 a 0 contra o Uzbequistão foram os únicos marcados pelo atacante português até aqui.

Heung-min Son, da Coreia do Sul; Hakan Çalhanoglu, da Turquia; e Federico Valverde, do Uruguai, se despediram da competição sem participações em gols. A alta expectativa sobre o desempenho dos craques foi frustrada pela eliminação precoce de suas equipes.

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