França x Costa do Marfim: por que os irmãos Doué jogam por seleções diferentes?

O amistoso entre França e Costa do Marfim colocou os irmãos Desiré Doué e Guéla Doué em lados opostos do campo. Enquanto o astro do PSG defende a equipe de Didier Deschamps, o lateral-direito do Strasbourg veste a camisa dos Elefantes.

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Filhos de mãe francesa com pai marfinense, os irmãos Doué nasceram e cresceram na França. Além disso, Desiré e Guéla fizeram base no Rennes e seguem atuando na Ligue 1. A dupla nunca jogou em uma liga de outro país.

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Atualmente com 23 anos, Guéla Doué decidiu defender as cores da Costa do Marfim por conta de sua relação com a origem da família do pai a partir de 2024. O atleta recebeu sua primeira convocação para amistosos contra Benim e Uruguai.

Por outro lado, Desiré Doué optou por defender a França, que foi o país onde nasceu, cresceu, vive e trabalha. O atleta segue a origem da família de sua mãe e é considerado um dos grandes astros da companhia de Didier Deschamps.

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O confronto entre França e Costa do Marfim foi o primeiro jogo entre seleções em que os irmãos Doué se enfrentaram. Essa rivalidade entre os parentes é vista com mais frequência na Ligue 1 nos duelos entre PSG e Strasbourg.

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