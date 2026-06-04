menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

França x Costa do Marfim: por que os irmãos Doué jogam por seleções diferentes?

Parentes se enfrentaram em amistoso entre França e Costa do Marfim

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/06/2026
18:38
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Desiré Doué e Guéla Doué se abraçam após amistoso entre França e Costa do Marfim
imagem cameraDesiré Doué e Guéla Doué se abraçam após amistoso entre França e Costa do Marfim (Foto: Franck Fife/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O amistoso entre França e Costa do Marfim colocou os irmãos Desiré Doué e Guéla Doué em lados opostos do campo. Enquanto o astro do PSG defende a equipe de Didier Deschamps, o lateral-direito do Strasbourg veste a camisa dos Elefantes.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Filhos de mãe francesa com pai marfinense, os irmãos Doué nasceram e cresceram na França. Além disso, Desiré e Guéla fizeram base no Rennes e seguem atuando na Ligue 1. A dupla nunca jogou em uma liga de outro país.

continua após a publicidade

Atualmente com 23 anos, Guéla Doué decidiu defender as cores da Costa do Marfim por conta de sua relação com a origem da família do pai a partir de 2024. O atleta recebeu sua primeira convocação para amistosos contra Benim e Uruguai.

Por outro lado, Desiré Doué optou por defender a França, que foi o país onde nasceu, cresceu, vive e trabalha. O atleta segue a origem da família de sua mãe e é considerado um dos grandes astros da companhia de Didier Deschamps.

continua após a publicidade

O confronto entre França e Costa do Marfim foi o primeiro jogo entre seleções em que os irmãos Doué se enfrentaram. Essa rivalidade entre os parentes é vista com mais frequência na Ligue 1 nos duelos entre PSG e Strasbourg.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Doué comemora gol marcado pela Costa do Marfim sobre a França, enquanto Koundé lamenta
Doué comemora gol marcado pela Costa do Marfim sobre a França, enquanto Koundé lamenta (Foto: Franck Fife/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias