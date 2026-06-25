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Costa do Marfim encerra jejum e vai ao mata-mata da Copa pela primeira vez

Seleção africana soma duas vitórias e deixa para trás o fantasma da primeira fase

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 19:35
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores da Costa do Marfim celebram a inédita vaga no mata-mata da Copa do Mundo após baterem Curaçao (Foto: Dan Mullan / Getty Images / AFP)
Jogadores da Costa do Marfim celebram a inédita vaga no mata-mata da Copa do Mundo após baterem Curaçao (Foto: Dan Mullan / Getty Images / AFP)

A Costa do Marfim conquistou uma classificação histórica e inédita para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez em sua história, a seleção africana conseguiu romper a barreira da fase de grupos de um Mundial, garantindo a segunda colocação do Grupo E e carimbando a vaga na segunda fase.

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    O feito ganha contornos épicos quando olhamos para o retrospecto do país. Nas participações de 2006, 2010 e 2014, os marfinenses levaram a campo elencos recheados de estrelas globais e jogadores badalados, como os ídolos Didier Drogba e Yaya Touré. Mesmo com tanto talento individual em eras passadas, a equipe sempre esbarrava em detalhes e acabava eliminada precocemente na primeira fase. O tabu histórico finalmente foi enterrado pelo atual elenco em solo norte-americano.

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    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo
    Nicolas Pépé finaliza para marcar o segundo gol da Costa do Marfim sobre Curaçao na Copa do Mundo (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

    Costa do Marfim na fase de grupos

    A trajetória dos Elefantes na fase de grupos de 2026 foi marcada por solidez e maturidade tática. A Costa do Marfim construiu sua classificação com duas vitórias imponentes na chave: bateu o Equador na estreia e confirmou o favoritismo diante de Curaçao na rodada decisiva, somando 6 pontos na tabela.

    O único tropeço da equipe foi diante da poderosa Alemanha, em um jogo que também provou o nível competitivo dos africanos. Na ocasião, a Costa do Marfim jogou de igual para igual e liderou o placar, sofrendo a derrota de virada apenas nos minutos finais da partida. Com o encerramento da fase de grupos, a Alemanha avançou na liderança, os marfinenses celebraram a vaga inédita em segundo lugar e o Equador passou em terceiro, deixando Curaçao na lanterna.

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