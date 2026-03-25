Copa do Mundo: saiba os destaques europeus que ainda buscam vaga

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A repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo será disputada entre os dias 26 e 31 de março e definira os últimos quatro representantes do Velho Continente no Mundial deste ano. Os confrontos envolvem grandes personagens do futebol, que ainda tentam assegurar suas participações no torneio mais importante da modalidade. Abaixo, o Lance! destaca atletas midiáticos que enfrentarão jogos de "tudo ou nada" nesta Data Fifa.

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Jogadores europeus que vão para o "tudo ou nada" nesta Data Fifa

Gianluigi Donnarumma (Itália)

Eleito melhor goleiro do mundo pela Fifa na última temporada, quando foi campeão de quase tudo que disputou com o PSG, Donnarumma ainda tenta jogar a primeira Copa do Mundo aos 27 anos. Capitão da seleção italiana, o astro do Manchester City defende a equipe principal da Azzurra desde os 17 anos.

Por mais que tenha vencido a Eurocopa em 2021, o arqueiro é protagonista de uma geração que acumula fracassos e luta para evitar a terceira ausência consecutiva no Mundial. O atual elenco de Gennaro Gattuso também conta com destaques como o zagueiro Bastoni, o lateral Dimarco e o meio-campista Barella, trio da Inter de Milão.

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Donnarumma em ação pela Itália nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

Edin Džeko (Bósnia)

Ofuscado por uma geração de atacantes mais badalados como Luis Suárez e Karim Benzema, Džeko continua fazendo história aos 40 anos. Ao longo da carreira, marcou incríveis 460 gols. E contando! No início deste ano, trocou a Fiorentina pelo Schalke 04 e, com seis gols em oito jogos, lidera a equipe na batalha pelo retorno à elite do futebol alemão. O veterano já conseguiu classificar a Bósnia para a Copa do Mundo uma vez, em 2014, e tenta repetir o feito 12 anos depois.

Sob olhar de Messi, Džeko conduz Bósnia ao ataque em jogo da Copa do Mundo de 2014 no Maracanã (Foto: Bruno Turano / Agência Eleven / Gazeta Press)

Viktor Gyökeres e Alexander Isak (Suécia)

Zlatan Ibrahimović foi referência para uma nova geração da Suécia liderada por bons centroavantes, especialmente uma dupla bilionária. Somados, Gyökeres e Isak custaram R$ 1,345 bilhão aos cofres de Arsenal e Liverpool, respectivamente. O segundo, porém, está lesionado e não jogará a repescagem. Ficará na torcida, então, para o companheiro de ataque, que soma 15 gols em 30 jogos pela seleção, carimbar a vaga da Suécia na Copa do Mundo.

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Viktor Gyökeres, atacante sensação do futebol europeu, marcou quatro gols pela Suécia contra o Azerbaijão (Foto: Jakob Akersten / AFP)

Robert Lewandowski (Polônia)

Se o assunto é artilheiro, como não falar de um dos maiores da última geração? Aos 37 anos, Lewandowski continua colecionando gols — já são 731 na carreira — e quer colocar a Polônia na terceira Copa do Mundo consecutiva, que provavelmente será sua despedida do torneio. Mesmo veterano, ainda é protagonista: participou de gols em cinco dos sete jogos que disputou nas Eliminatórias.

Robert Lewandowski finaliza para o gol em jogo da seleção polonesa (Foto: Janek Skarzynski / AFP)

Sylvinho (Albânia)

É verdade que nesta Copa do Mundo o Brasil não será treinado por um brasileiro, mas ainda podemos ter um representante da função no torneio: Sylvinho. Depois de passagens por Lyon e Corinthians, o técnico assumiu a Albânia em 2023 e pode colocar o país no Mundial pela primeira vez em sua história. Desde que assumiu o cargo, tem ótimo retrospecto de 15 vitórias, sete empates e dez derrotas em 32 partidas.

Sylvinho observa atentamente jogo entre Albânia e República Tcheca (Foto: Michal Cizek / AFP)

Arda Güler e Kenan Yildiz (Turquia)

A Turquia tem uma geração empolgante, que promete fazer história. Nada melhor, então, que começar a trajetória com uma vaga na Copa do Mundo, que o país almeja desde 2002. A ótima safra turca tem dois grandes protagonistas: Arda Güler, meia de 21 anos do Real Madrid, e Kenan Yildiz, ponta de 20 anos da Juventus. O elenco ainda conta com veteranos, como o capitão e destaque da seleção nos últimos anos: Hakan Çalhanoğlu, meio-campista da Inter de Milão.

Arda Güler comemora gol pela seleção da Turquia (Foto: Ozan Kose / AFP)

Christian Eriksen (Dinamarca)

Eriksen é outro veterano que quer se despedir da Copa do Mundo em 2026. O meia dinamarquês liderou o seu país a participações no torneio em 2018 e 2022, depois de já ter disputado ainda garoto em 2010. Hoje no Wolfsburg, da Alemanha, ficou marcado pela trajetória de superação: em junho de 2021, sofreu um mal súbito em campo na Eurocopa, mas conseguiu continuar a carreira em grande estilo após o susto. Pela seleção, soma 147 jogos e 46 gols.

Eriksen vibra após marcar gol para a Dinamarca contra a Eslovênia (Foto: Damien Meyer / AFP)

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Últimas vagas na Copa do Mundo

O mês de março marca a definição completa das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, sediada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com apenas seis vagas restantes para o torneio, as equipes envolvidas entrarão em campo nos dias 26 e 31 deste mês para a disputa das repescagens, divididas entre o continente europeu e o torneio intercontinental.

Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas, com semifinais e finais disputadas em jogo único. A tetracampeã Itália, por exemplo, precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte.

Chave A: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia Chave B: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia Chave C: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo Chave D: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda

Datas dos jogos:

👉 Semifinais:

📆 Quinta-feira (26), às 14h (de Brasília)

Turquia x Romênia - Besiktas Park, Istambul (Turquia)

📆 Quinta-feira (26), às 16h45 (de Brasília)

Itália x Irlanda do Norte - Estádio Atleti Azzurri d'Italia, Bérgamo (Itália)

País de Gales x Bósnia - Cardiff City Stadium, Cardiff (País de Gales)

Ucrânia x Suécia - Estádio Ciutat de València, Valência (Espanha)

Polônia x Albânia - Estádio Nacional de Varsóvia, Varsóvia (Polônia)

Turquia x Romênia - Besiktas Park, Istambul (Turquia)

Eslováquia x Kosovo - Estádio Nacional de Bratislava, Bratislava (Eslováquia)

Dinamarca x Macedônia do Norte - Estádio Parken, Copenhague (Dinamarca)

Tchéquia x Irlanda - Fortuna Arena, Praga (República Tcheca)

👉 Finais:

📆 Terça-feira (31), às 16h45 (de Brasília)

Itália ou Irlanda do Norte x País de Gales ou Bósnia - Estádio a definir

Ucrânia ou Suécia x Polônia ou Albânia - Estádio a definir

Turquia ou Romênia x Eslováquia ou Kosovo - Estádio a definir

Dinamarca ou Macedônia do Norte x Tchéquia ou Irlanda - Estádio a definir