Alexander Isak: Esse jogador é bom ou só é europeu?

Alexander Isak é o nome do momento. Especulado pelo Liverpool, o atacante deu a entender que não quer seguir no Newcastle na próxima temporada. O sueco já foi chamado de "novo Ibrahimovic" e acumula gols pela Premier League. Mas será que Isak realmente é um jogador digno de Liverpool, ou o fato de ele ser europeu moldou sua carreira? Confira a análise aqui no quadro 'esse jogador é bom ou só é europeu?' ⬇️

Com 1,92m de altura, Isak não é um centroavante que fica fixo dentro da área para finalizar as jogadas. O atacante é muito móvel, com um poder de drible que pode romper linhas de defesa e solucionar jogos complicados. Sua estatura e velocidade o fazem ser um jogador completo para o sistema ofensivo.

Isak começou sua carreira no AIK, da Suécia, na temporada 2015/16. Neste ano, o atacante fez 10 gols em 24 partidas, o que o rendeu uma transferência para o Borussia Dortmund. Na Alemanha, contudo, Isak não teve o desempenho esperado. O sueco jogou 13 partidas pelo clube alemão, com apenas um gol e uma assistência.

Na temporada 2018/19, Isak foi emprestado ao Willem II Tiburg, da Holanda. Foi onde o atacante começou a se destacar de verdade. Em 18 partidas pelo clube dos Países Baixos, fez 14 gols e deu seis assistências em 18 partidas, com uma média superior a uma contribuição em gol por jogo. Com o desempenho, atraiu o interesse da Real Sociedad, da Espanha.

Em 2019/20, o time espanhol contratou Isak junto ao Borussia Dortmund por 15 milhões de euros. No País Basco, o sueco se consolidou como um dos melhores atacantes de La Liga, onde jogou por três temporadas completas, fez 44 gols e distribuiu oito assistências. Na temporada 2022/23, o Newcastle desembolsou 70 milhões de euros, uma transferência recorde para o clube, para tirar Isak da Real Sociedad.

No Newcastle, Isak já jogou três temporadas e garantiu o posto de titular e um dos melhores atacantes da Inglaterra. Foram 62 gols até então para o sueco no clube inglês. Na última temporada, Isak foi o vice-artilheiro da Premier League com 23 gols, atrás apenas de Salah, que fez 29. O atacante hoje é peça fundamental no esquema de Eddie Howe, mas não quer ficar para 2025/26.

O valor de mercado atual de Alexander Isak é de 120 milhões de euros (cerca de 772 milhões de reais), segundo o Transfermarkt, mas o Newcastle exige mais do que isso para liberar o atacante.

Afinal, Isak é superestimado?

Isak comemora gol do Newcastle sobre o Arsenal na Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)

Aos 25 anos, Isak já movimentou 94 milhões de euros no mercado de transferências, e pode movimentar mais 150 milhões em uma eventual negociação com o Liverpool. Mas será que o atacante vale tudo isso?

Certamente, o fato de Isak ser europeu influenciou em seu preço de mercado ao longo dos anos. Se o sueco tivesse nascido na América do Sul, poderia ter sido negociado por um valor bem mais baixo para o velho continente. O valor ainda é inflacionado pela "Premier League Tax", na qual um jogador vale muito mais do que de outras ligas por já ter se adaptado ao futebol e à cultura inglesa.

Contudo, Alexander Isak é um belo jogador. Em relação ao que se paga no mercado atual, o preço de Isak é condizente com o que ele joga. Portanto, Isak não pode ser um jogador supervalorizado - pela qualidade que tem e pelo que entrega dentro de campo. O valor de 120 milhões de euros é, sim, muito alto, mas é o que se paga hoje em dia por um jogador deste calibre.

Liverpool abre negociações pela contratação Alexander Isak

O Newcastle rejeitou uma proposta formal do Liverpool pela contratação do centroavante Alexander Isak. Segundo a imprensa britânica, os Reds demonstraram interesse em fechar um acordo na casa das 120 milhões de libras (cerca de R$ 888 milhões), mas ouviram um "não" como resposta.

