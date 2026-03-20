Copa do Mundo: fornecedora lança camisas 2 de Argentina, Espanha e outras seleções
22 equipes tiveram os uniformes divulgados pela Adidas nessa quinta-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
22 seleções tiveram os uniformes 2 para a Copa do Mundo divulgados pela Adidas nessa quinta-feira (19), incluindo as campeãs mundiais Alemanha, Argentina e Espanha. Todos os modelos seguem uma linha inspirada nos anos 1990, com visual retrô.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Sem Jorginho, Itália divulga convocados em busca de vaga na Copa do Mundo
Futebol Internacional20/03/2026
- Copa do Mundo
Seleção do Irã quer disputar a Copa do Mundo, mas boicotar os EUA
Copa do Mundo19/03/2026
- Seleção Brasileira
Roque Júnior sugere ex-Fluminense e atleta que joga no Catar para a zaga da Seleção Brasileira
Seleção Brasileira20/03/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Confira as fotos abaixo:
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
48 participantes da Copa do Mundo prestes a serem conhecidos
O mês de março marca a definição completa das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, sediada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com apenas seis vagas restantes para o torneio, as equipes envolvidas entrarão em campo nos dias 26 e 31 deste mês para a disputa das repescagens, divididas entre o continente europeu e o torneio intercontinental.
Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas, com semifinais e finais disputadas em jogo único. A tetracampeã Itália, por exemplo, precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte.
- Chave 1: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia
- Chave 2: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia
- Chave 3: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo
- Chave 4: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda
As duas últimas vagas globais serão decididas na repescagem intercontinental, que será realizada em campo neutro no México. O torneio reúne Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Iraque (Ásia), RD Congo (África), além de Jamaica e Suriname (Concacaf).
Chave 1:
- Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica
- Final: Vencedor da Semifinal x RD Congo
Chave 2:
- Semifinal: Bolívia x Suriname
- Final: Vencedor da Semifinal x Iraque
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias