Copa do Mundo: fornecedora lança camisas 2 de Argentina, Espanha e outras seleções

22 seleções tiveram os uniformes 2 para a Copa do Mundo divulgados pela Adidas nessa quinta-feira (19), incluindo as campeãs mundiais Alemanha, Argentina e Espanha. Todos os modelos seguem uma linha inspirada nos anos 1990, com visual retrô.

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Camisas 2 de seleções da Adidas para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação / Adidas)

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48 participantes da Copa do Mundo prestes a serem conhecidos

O mês de março marca a definição completa das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, sediada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com apenas seis vagas restantes para o torneio, as equipes envolvidas entrarão em campo nos dias 26 e 31 deste mês para a disputa das repescagens, divididas entre o continente europeu e o torneio intercontinental.

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Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas, com semifinais e finais disputadas em jogo único. A tetracampeã Itália, por exemplo, precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte.

Chave 1: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia Chave 2: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia Chave 3: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo Chave 4: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda

As duas últimas vagas globais serão decididas na repescagem intercontinental, que será realizada em campo neutro no México. O torneio reúne Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Iraque (Ásia), RD Congo (África), além de Jamaica e Suriname (Concacaf).

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Chave 1:

Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica

Final: Vencedor da Semifinal x RD Congo

Chave 2: