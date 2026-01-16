O Barcelona iniciou o planejamento para o mercado de transferências da próxima temporada, com abertura prevista para julho de 2026, e já definiu diretrizes para o setor ofensivo. Segundo o jornal espanhol "Marca", o clube pretende manter Marcus Rashford e Ferran Torres, enquanto o experiente Robert Lewandowski aparece como nome cotado para deixar o elenco.

Jovens, versáteis e baratos 💪

Diante da satisfação dos Culés com o rendimento apresentado por Rashford, o plano da diretoria é exercer a opção de compra do inglês por 30 milhões de euros, valor considerado adequado pelo diretor esportivo Deco, embora uma avaliação definitiva ocorra ao fim da temporada. Emprestado pelo Manchester United, o atacante de 28 anos pode atuar tanto pelas pontas quanto como referência no ataque e soma 28 partidas, com sete gols e oito assistências em 2025/26.

Outro nome que o Barça pretende manter é Ferran Torres, que tem contrato até 2027, mas surge como alvo de uma renovação antecipada, iniciativa motivada pelo bom desempenho ao longo da temporada e que depende do interesse do próprio jogador em permanecer no clube. Substituto imediato de Lewandowski, o espanhol de 25 anos soma 15 gols e uma assistência em 26 partidas na temporada e integra o elenco desde 2022.

Fim de uma era ❌

O planejamento do Barcelona também contempla possíveis saídas, com destaque para a situação de Lewandowski, cujo futuro segue indefinido. Os Blaugranas preferem adiar qualquer decisão até o fim da temporada, embora reconheça que a idade (37) e o elevado salário representam fatores de risco.

Apesar da boa campanha, com dez gols e adaptação a um papel sem titularidade absoluta, o polonês completará 38 anos em agosto deste ano, o que condiciona sua permanência a uma eventual redução salarial, ponto que pode influenciar sua escolha. Diante dessa possibilidade, os catalães priorizam a contratação de um centroavante, ciente da chance de perder Lewandowski, mas subordinado às limitações do Fair Play Financeiro, em consonância com a política de investir apenas na reposição direta de um jogador que deixe o elenco.

Robert Lewandowski comemora gol do Barcelona na final da Supercopa da Espanha contra o Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Em busca de gols ⚽

Diante desse cenário, o Barcelona avalia diferentes alternativas no mercado. Conforme publicado pelo "Marca", Julián Alvarez, do Atlético de Madrid, está entre os principais alvos, já que o argentino de 25 anos é bem visto pelo técnico Hansi Flick, embora a diretoria reconheça que se trata de uma negociação de alto custo e, portanto, de difícil viabilização.

Outra opção analisada é Harry Kane, do Bayern de Munique, que possui cláusula de rescisão fixada em 65 milhões de euros (R$ 406,7 milhões). Com 31 gols e quatro assistências em 27 partidas na temporada 2025/26, o inglês figura entre os melhores jogadores do futebol internacional neste período.

