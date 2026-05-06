Rocinha lança o maior mural para torcer pelo Brasil na Copa do Mundo; veja

A pouco mais de um mês para o início da Copa do Mundo, a Rocinha, na Zona Sul do Rio, já vive o espírito do Mundial. Em um movimento que resgata costumes de outras edições, moradores transformaram a Via Ápia, principal via da comunidade, em um grande corredor artístico com bandeiras, cores e desenhos inspirados no futebol.

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A mobilização reuniu cerca de 80 voluntários e 35 pintores locais. O trabalho começou ainda na madrugada de terça-feira (5) e foi concluído em menos de 24 horas, cobrindo uma área superior a mil metros quadrados. O objetivo é tornar o espaço um ponto de encontro durante os jogos, fortalecendo o senso de comunidade e celebração coletiva.

A iniciativa também reacende memórias afetivas. Para muitos moradores, especialmente os mais jovens, é a primeira vez vivenciando esse tipo de manifestação popular, comum em Copas passadas. O projeto trouxe de volta o clima de união, com crianças brincando na rua, famílias reunidas e registros sendo compartilhados nas redes sociais.

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Além do aspecto cultural, a ação teve impacto social importante. A organização contou com o apoio da Associação de Moradores, que auxiliou na logística, limpeza e interdição da via. A participação ativa da população reforçou a ideia de pertencimento e valorização do território.

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A arte também teve papel central. A coordenação do projeto envolveu artistas locais, que buscaram destacar elementos representativos da comunidade, como personagens que simbolizam diferentes gerações, diversidade e o cotidiano da favela. A proposta foi criar identificação com quem vive ali e, ao mesmo tempo, apresentar uma imagem positiva para visitantes.

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O resultado já começa a atrair atenção de turistas e movimentar a economia local. Guias de turismo relatam aumento no fluxo de visitantes, interessados em conhecer e fotografar o espaço, que agora se soma aos pontos de interesse da Rocinha.

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Confira como ficou o resultado:

A iniciativa ainda impulsiona geração de renda, desde os artistas envolvidos até comerciantes e influenciadores da região. A ideia é fortalecer a imagem da comunidade como um lugar de cultura, criatividade e empreendedorismo.

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A tradição de decorar ruas durante a Copa remonta à conquista do tricampeonato mundial em 1970. Ao longo das décadas, tornou-se um símbolo da paixão brasileira pelo futebol, embora tenha perdido força nos últimos anos. Com ações como essa, a Rocinha busca manter viva essa expressão cultural e inspirar outras comunidades a fazer o mesmo.

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A Copa do Mundo de 2026 acontece entre 11 de junho e 19 de julho, com um formato ampliado e sedes divididas entre Canadá, Estados Unidos e México.

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