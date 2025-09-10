Eriksen é anunciado por novo clube após saída do Manchester United
Dinamarquês assinou até 2027
- Matéria
- Mais Notícias
O Wolfsburg anunciou a contratação de Christian Eriksen, de 33 anos, que estava sem clube desde a saída do Manchester United, nesta quarta-feira (10), em contrato de dois anos. O dinamarquês vestirá a camisa 24 dos lobos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Kane é chamado de ‘louco’ por ídolo do Liverpool e responde: ‘Eu estou feliz’
Futebol Internacional10/09/2025
- Grêmio
Como foram os jogadores selecionáveis do Grêmio na Data Fifa
Grêmio10/09/2025
- Futebol Internacional
Imprensa europeia reage a ‘pior Brasil da história’ das Eliminatórias: ‘Beneficiados’
Futebol Internacional10/09/2025
➡️ Jornal espanhol deprecia situação de brasileiro no Real Madrid: ‘Nunca visto’
Aos 33 anos, Eriksen não renovou seu contrato com o Manchester United e ficou, durante toda a janela de transferências europeia, livre no mercado. Porém, os movimentos concretos de clubes interessados só aconteceram após o fechamento do mercado para compras e vendas.
Christian Eriksen chegou ao Manchester United em julho de 2022, depois de se destacar no Brentford e assim que Erik ten Hag assumiu os Red Devils. Em três temporadas em Old Trafford, Eriksen totalizou 107 partidas por todas as competições, marcou oito gols e distribuiu com 19 assistências. Além das estatísticas, o dinamarquês conquistou dois títulos em Manchester: a FA Cup e a Taça da Liga Inglesa.
A janela de transferências da Bundesliga, assim como na maioria dos países da Europa, já está fechada. Porém, a situação de Christian Eriksen é diferente: como o jogador está livre no mercado desde que seu contrato com o United expirou, ele pode ser registrado normalmente pelo Wolfsburg.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Christian Eriksen no Wolfsburg
Christian Eriksen chegou ao Wolfsburg após ter concorrência do Bayer Leverkusen, que enxergava o meia como um possível substituto para Florian Wirtz, vendido ao Liverpool. Em entrevista ao site do Lobos, o dinamarques afirmou que está ansioso com a aventura.
— Para mim, o Wolfsburg é minha primeira parada na Bundesliga. Estou realmente ansioso por esta nova aventura. Estou convencido de que juntos podemos fazer a diferença no clube. As conversas com a diretoria foram muito boas. Percebi imediatamente que Paul Simonis tinha uma ideia clara para o time e também para mim. O fato de o elenco incluir muitos rostos conhecidos da seleção dinamarquesa torna o time particularmente atraente para mim — afirmou Eriksen.
Wolfsburg na Bundesliga
Com duas rodadas dispútadas na Bundesliga, o Wolfsbug ocupa a sexta colocação, com uma vitória e um empate. A equipe encara o Colônia, no sábado (13), às 10h30, na Volkswagen Arena.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias