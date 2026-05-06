O presidente da Federação Iraniana de Futebol (FFIRI), Mehdi Taj, exige que a Fifa do forneça garantias formais de que autoridades do país não serão desrespeitadas durante a Copa do Mundo 2026. A polêmica gira em torno da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), força militar classificada como grupo terrorista pelos Estados Unidos e Canadá — dois dos anfitriões do torneio.

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A exigência surge após um incidente diplomático na semana passada, quando a delegação iraniana abandonou a viagem rumo ao Congresso da Fifa em Vancouver, Canadá. Na ocasião, o governo canadense cancelou o visto de Taj enquanto ele ainda voava, citando suas ligações históricas com o IRGC.

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"Nosso anfitrião é a Fifa, não o Sr. Trump"

Em entrevista à emissora estatal IRIB, Taj foi enfático ao cobrar proteção aos símbolos do sistema iraniano.

— Precisamos de uma garantia de que eles não têm o direito de insultar nossas instituições, especialmente o IRGC. Se a responsabilidade for claramente assumida, episódios como o do Canadá não se repetirão — afirmou o dirigente, que já foi oficial de alto escalão da guarda.

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A postura de Taj reflete o isolamento da federação, que foi a única das 211 filiadas a não comparecer ao congresso em solo canadense.

— Estamos indo para uma competição para a qual nos classificamos. Nosso anfitrião é a Fifa, não o Sr. Trump ou a América.

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Conflito de leis e logística

Apesar do impasse, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, assegurou que o Irã participará normalmente do Mundial. Contudo, o cenário é complexo: o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, já declarou que ninguém com vínculos ao IRGC terá entrada permitida no país. O Irã chegou a solicitar a transferência de seus jogos para o México, pedido que não foi acatado.

No cronograma atual, o Irã tem três desafios em solo norte-americano na fase de grupos:

15 de junho: Irã x Nova Zelândia (Los Angeles)

Irã x Nova Zelândia (Los Angeles) 21 de junho: Irã x Bélgica (Los Angeles)

Irã x Bélgica (Los Angeles) 26 de junho: Irã x Egito (Seattle)

Reunião em Zurique

Para tentar selar a paz e evitar um boicote ou novos problemas migratórios, o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafstrom, convidou a cúpula iraniana para uma reunião técnica em Zurique no dia 20 de maio. O encontro será decisivo para definir se a seleção persa terá, de fato, a paz exigida por seus dirigentes para cruzar a fronteira em junho de 2026.

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Mulher agita bandeira do Irã diante de outdoor anti-EUA em Teerã, em meio a tensões no Estreito de Ormuz. (Foto: AFP)

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