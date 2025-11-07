Gianluigi Donnarumma: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Na tentativa de não deixar o Arsenal disparar ainda mais na liderança da Premier League, o Manchester City recebe o Liverpool neste domingo (9), no Etihad Stadium, em um duelo de gigantes que promete impacto direto na briga pelo título inglês. A partida é válida pela 11ª rodada do campeonato. Para a missão, os Citizens contam com a segurança de Gianluigi Donnarumma no gol.

O italiano vive sua primeira temporada sob o comando de Pep Guardiola e busca manter o nível alcançado em 2024/25, quando conquistou tudo com o PSG. Dada a expectativa em torno do arqueiro, seria possível colocá-lo entre os melhores jogadores do futebol mundial? A análise completa do Lance! está no quadro "É craque ou só mídia?" ⬇️

⚫Milan🔴

Donnarumma iniciou a carreira demonstrando uma precocidade rara. Aos 16 anos, estreou no time principal do Milan, tornando-se o terceiro goleiro mais jovem a atuar no Campeonato Italiano. Sua altura de 1,96m, aliada a reflexos rápidos e elasticidade impressionante, logo o consolidaram como um talento geracional.

Entretanto, sua trajetória no clube terminou em meio a polêmicas. "Gigi" deixou o Milan em 2021, transferindo-se para o PSG como agente livre, após impasses contratuais e salariais. A saída conturbada se tornou uma das rupturas mais marcantes do futebol italiano recente.

🔴PSG🔵

A chegada ao PSG — ao lado de estrelas como Lionel Messi e Sergio Ramos — foi acompanhada de turbulências. Embora contratado para ser titular, Donnarumma teve um início instável e foi duramente criticado por falhas em jogos decisivos, como o erro na disputa de bola com Karim Benzema, que contribuiu para a virada do Real Madrid nas oitavas da Champions League 2021/22.

Mesmo assim, o goleiro se firmou como protagonista e viveu seu auge na temporada 2024/25, sendo peça-chave na conquista inédita da Champions League pelo PSG, coroando a tríplice coroa (Champions, Ligue 1 e Copa da França). O desempenho o levou a conquistar o Troféu Yashin de melhor goleiro do mundo pela segunda vez.

Paradoxalmente, a glória não garantiu sua continuidade em Paris. Logo após o título europeu, Donnarumma foi preterido na Supercopa Europeia de 2025, após a chegada do jovem goleiro Lucas Chevalier. A decisão do técnico Luis Enrique, que buscava um perfil mais participativo na construção de jogo, levou o italiano a anunciar sua saída do clube.

O ex-goleiro e mentor de Donnarumma no Milan, Christian Abbiati, classificou a decisão do PSG como uma "loucura" e um "desrespeito", dada a importância do jogador na conquista.

⚪Manchester City🔵

Em setembro de 2025, Donnarumma, então com 26 anos, assinou contrato de cinco temporadas com o Manchester City, chegando para substituir Ederson. A transferência é considerada uma das mais ousadas da era Guardiola e coloca o italiano diante de um desafio tático inédito.

O City é conhecido por exigir que seu goleiro funcione como o primeiro construtor de jogadas, atuando quase como um zagueiro extra. A fluidez da equipe depende da qualidade na distribuição de bola, algo que nunca foi o ponto forte de Donnarumma. Seu estilo prioriza a defesa pura, com menos ênfase na saída de jogo com os pés.

A aposta do City é clara: abrir mão da excelência de Ederson na construção para apostar em um goleiro de linha com potencial para ser o melhor do mundo, desde que consiga se adaptar. O sucesso de Donnarumma dependerá de sua capacidade de evoluir taticamente e reduzir erros na distribuição.

Gianluigi Donnarumma recebe Troféu Yashin de Melhor Goleiro do Mundo na cerimônia da Bola de Ouro (Foto: Franck Fife/AFP)

⚽ Afinal, é craque ou só mídia? 📽️

Gianluigi Donnarumma é, sem dúvidas, um craque quando o assunto é defender a baliza. Seus reflexos, impulsão e presença física são de nível raríssimo — qualidades que o consolidaram como um dos maiores talentos de sua geração.

No entanto, ele chega ao Manchester City como um enigma tático para Guardiola. Se não conseguir aprimorar o jogo com os pés e se transformar em um playmaker defensivo, o impacto negativo pode ser não apenas individual, mas coletivo.

A transferência de Donnarumma representa uma aposta ousada: unir o, talvez, goleiro mais promissor do mundo a um dos sistemas mais exigentes do futebol moderno. Seu sucesso — ou fracasso — pode redefinir não só o futuro do Manchester City, mas também o modo como o futebol contemporâneo entende o que é, de fato, ser um goleiro de elite.

