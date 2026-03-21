Roque Júnior analisa Neymar na Copa do Mundo: 'É o único'

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O campeão mundial Roque Júnior analisou a possível presença de Neymar na Copa do Mundo deste ano. Apesar do momento físico irregular do astro, o ex-zagueiro ressalta que o mais importante é ele ter condições de jogo no período de disputa do Mundial. Além disso, destaca que considera o craque do Santos o único jogador da atual Seleção Brasileira no nível dos seus principais companheiros no título de 2002: Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

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— O que eu acho mais importante da questão física é estar bem na Copa do Mundo. Você pode estar bem durante o ano e terminar mal. Neymar é um jogador acima da média, a gente se acostumou a ter alguns jogadores assim, como Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo… Na atual Seleção, ele é o único nesse nível. Se ele chegar bem fisicamente e comprometido, até por ser provavelmente a última oportunidade, será fundamental. Nós temos pouquíssimos como ele no mundo, que desequilibrem dessa forma, tão criativos. Por geração, tínhamos mais jogadores como ele antes — opinou em entrevista exclusiva ao Lance!.

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Neymar teria vaga na Seleção na Copa do Mundo de 2002?

Roque Júnior, porém, não quis entrar na polêmica que circulou nas redes sociais tempos atrás. Para o ex-defensor, é difícil comparar atletas de épocas diferentes.

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— Era outra época. Não tem muito o que falar. Cada um tem a sua época. Ele está nesse patamar, mas não sou desses que gosta de dizer quem jogaria em cada época. O que foi, foi e não volta mais. Eu torço para que ele tenha essa satisfação de ser campeão do mundo, o título mais importante do futebol. Espero que ele consiga ter essa ambição, entenda que deve ser a última oportunidade — afirmou.

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Em entrevista ao canal "Romário TV", comandado pelo Baixinho, em janeiro de 2025, Neymar afirmou que, no auge de sua forma, poderia ter jogado no lugar de Rivaldo na Seleção campeã de 2002.