Viktor Gyökeres: É craque ou só mídia?

O nome de Viktor Gyökeres sacudiu a janela de transferências e causou uma grande repercussão por conta de sua saída do Sporting para o Arsenal. Após uma grande temporada com os Leões, o centroavante sueco foi comprado pelos Gunners por 55 milhões de libras fixas (R$ 404,3 milhões), mas os valores podem chegar a 64 milhões de libras (R$ 470,5 milhões) com bônus. Mas o jogador vale esse dinheiro todo? Confira a análise aqui no quadro 'é craque ou só mídia?' ⬇️

Aos 27 anos, Gyökeres deu o maior passo profissional em sua carreira e tem a responsabilidade de ser o homem-gol do Arsenal. O centroavante chega com uma expectativa altíssima, principalmente por conta das recentes lesões de Gabriel Jesus e Kai Havertz, que desfalcaram a equipe de Mikel Arteta em momentos chaves da temporada e obrigaram o treinador a improvisar Mikel Merino como referência do setor ofensivo.

|Nos últimos dois anos em que esteve no Sporting, Gyökeres provou ter faro de gol, mas também se provou uma grande arma em cobranças de pênaltis. Dos 54 gols marcados na última temporada pelos Leões, 18 foram da marca da cal, o que representa 33,3% dos seus tentos. O sueco também é uma ameaça na bola parada devido a sua altura (1,89m), além de ser oportunista e fatal quase recebe uma bola com espaço para limpar a marcação e finalizar na direção do alvo.

Em 2016, Gyökeres iniciou sua trajetória como profissional no modesto Brommapojkarna, da Suécia. O bom desempenho fez com que o jogador fosse comprado pelo Brighton, onde teve poucas oportunidades. Desde então, o centroavante foi emprestado para o St. Pauli, da Alemanha, Swansea e Coventry City até chegar ao Sporting em 2023/2024 e brilhar nos gramados portugueses.

Na Suécia, Gyökeres fez sua estreia em janeiro de 2019, mas ficou afastado até outubro de 2021, onde fez apenas dois jogos e somou quatro minutos em campo. Após mais um período longe da seleção, o centroavante voltou em junho de 2022 e desde então é presença constante na equipe nacional de seu país, onde soma 15 gols em 26 partidas disputadas.

Afinal, Gyökeres é superestimado?

Recentemente, Gyökeres protagonizou uma polêmica em meio as negociações com o Arsenal e não se reapresentou ao Sporting na data prevista. A força para se transferir funcionou, o centroavante valeu um caminhão de dinheiro, mas ainda não mostrou para o que veio, tendo feito apenas um gol pelos Gunners na pré-temporada e tendo uma atuação discreta na estreia da Premier League contra o Manchester United.

No Arsenal, Gyökeres precisará provar seu valor, mas está muito longe de ser um craque da bola. Apesar dos valores inflacionados, o centroavante tem apenas duas temporadas na elite de uma das grandes ligas europeias muito positivas em seu currículo, embora o Campeonato Português esteja bem atrás do nível da Premier League. É possível que se o sueco fosse sul-americano, o valor não teria sido o mesmo.

No sábado (23), Gyökeres faz sua estreia oficial no Emirates Stadium no duelo entre Arsenal e Leeds, pela 2ª rodada da Premier League. É a hora do atacante mostrar seu valor e dar um salto na carreira na grande oportunidade de sua vida.

