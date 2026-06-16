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Conheça o filho de Zidane, goleiro da Argélia na Copa do Mundo

A Argélia estreia nesta terça-feira contra a Argentina

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 20:30
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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LUCA ZIDANE ARGÉLIA FOTO INSTAGRAM
Luca Zidane jogará sua primeira Copa do Mundo com a Argélia (Foto: Reprodução/Instagram)

A estreia da Argélia na Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira (16), diante da Argentina de Lionel Messi, reserva um personagem especial para os fãs de futebol. Debaixo das traves dos Fennecs estará Luca Zidane, filho de um dos maiores jogadores da história do esporte: Zinedine Zidane.

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    Aos 28 anos, Luca tenta construir a própria trajetória longe das inevitáveis comparações com o pai. Enquanto Zinedine brilhou como um dos maiores meio-campistas de todos os tempos, campeão mundial pela França em 1998, o filho escolheu um caminho diferente e virou goleiro.

    Nascido em Marselha, na França, Luca passou praticamente toda a formação nas categorias de base do Real Madrid. Ele chegou ao clube espanhol aos seis anos de idade e percorreu todas as etapas até alcançar o time principal. Sua estreia pelos merengues aconteceu em maio de 2018, em um empate por 2 a 2 com o Villarreal, pela última rodada do Campeonato Espanhol.

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    Sem conseguir espaço definitivo no elenco principal, o goleiro seguiu carreira no futebol espanhol. Defendeu Racing Santander, Rayo Vallecano e Eibar antes de acertar com o Granada, clube que representa atualmente.

    LUCA ZIDANE EM AÇÃO PELO GRANADA FOTO INSTAGRAM
    Luca Zidane em ação pelo Granada (Foto: Reprodução/Instagram)

    Raízes argelinas e naturalização

    Apesar de ter vestido a camisa da França nas categorias de base, inclusive sendo campeão europeu sub-17 em 2015, Luca decidiu defender a Argélia no futebol profissional. A escolha de Zidane vai além do futebol. Embora tenha nascido na França e desenvolvido toda a sua carreira na Espanha, o goleiro sempre manteve uma forte ligação com as raízes argelinas da família. Seu pai, Zinedine Zidane, é descendente de argelinos.

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    Luca revelou que a decisão de defender os Fennecs foi uma forma de homenagear o avô paterno, nascido no país africano e já falecido. Com o apoio do pai, o arqueiro abraçou a oportunidade de representar a terra de seus antepassados.

    Luca Zidane e Zinedine Zidane (Foto: Reprodução/Instagram)
    Luca e seu pai, Zinedine Zidane (Foto: Reprodução/Instagram)

    ➡️Nascidos em um país, estrelas em outro: o retrato da Copa do Mundo de 2026

    Em setembro de 2025, a Fifa autorizou a troca de nacionalidade esportiva, abrindo as portas para sua convocação pela seleção africana. Poucas semanas depois, ele estreou pela Argélia nas Eliminatórias da Copa do Mundo e rapidamente ganhou espaço no grupo comandado por Vladimir Petkovic. Também esteve presente na Copa Africana de Nações de 2025 e chegou ao Mundial como uma das figuras mais conhecidas da seleção argelina.

    Luca Zidane
    Luca Zidane em ação pela seleção francesa de base (Foto: Reprodução)

    Números de Luca Zidane na carreira

    Real Madrid

    1. Jogos: 2
    2. Gols sofridos: 4
    3. Defesas: 3
    4. Bolas defendidas: 43%
    5. Jogos sem sofrer gols: 0

    Racing Santander

    1. Jogos: 33
    2. Gols sofridos: 42
    3. Defesas: 102
    4. Bolas defendidas: 71%
    5. Jogos sem sofrer gols: 7

    Rayo Vallecano

    1. Jogos: 28
    2. Gols sofridos: 28
    3. Defesas: 69
    4. Bolas defendidas: 71%
    5. Jogos sem sofrer gols: 6

    Eibar

    1. Jogos: 77
    2. Gols sofridos: 78
    3. Defesas: 186
    4. Bolas defendidas: 70%
    5. Jogos sem sofrer gols: 27

    Granada

    1. Jogos: 44
    2. Gols sofridos: 57
    3. Defesas: 126
    4. Bolas defendidas: 69%
    5. Jogos sem sofrer gols: 14

    Seleção da Argélia

    1. Jogos: 7
    2. Gols sofridos: 3
    3. Defesas: 18
    4. Bolas defendidas: 86%
    5. Jogos sem sofrer gols: 5
    Números de Luca Zidane (Foto: Arte/NotebookLM)

    Estreia na Copa do Mundo

    Com a escolha de representar a Argélia, veio a responsabilidade de jogar sua primeira Copa do Mundo em 2026, competição que consagrou seu pai como um dos maiores jogadores da história. Curiosamente, a conquista de Zinedine veio no mesmo ano em que Luca nasceu, em 1998.

    A estreia no Mundial será contra a atual campeã do mundo, e um dos rivais à sua frente, simplesmente um dos maiores da história: Lionel Messi, que disputa sua sexta Copa do Mundo e está prestes a disputar sua 200ª partida pela seleção argentina.

    Embora não tenha atingido o status lendário do pai, Luca Zidane trilhou um caminho próprio no futebol profissional. Longe dos holofotes que acompanharam seu pai durante toda a carreira, o goleiro construiu sua trajetória com paciência, passando por diferentes clubes da Espanha até chegar à seleção argelina. Agora, em sua primeira Copa do Mundo, ele tem a oportunidade de ganhar protagonismo e deixar sua própria marca no futebol internacional.

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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