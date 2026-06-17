Confira as seleções que marcaram seus primeiros gols em Copas do Mundo em 2026 Entre duas estreantes e um país que mudou de nome, confira quem marcou pela primeira vez em Copas

A Copa do Mundo de 2026 tem proporcionado momentos históricos para seleções que buscam escrever seus primeiros capítulos no maior torneio do futebol. Mesmo sem resultados positivos, Curaçao e Jordânia conseguiram marcar pela primeira vez em participações de estreia no Mundial. Já o RD Congo também entrou para a história ao balançar as redes pela primeira vez em Copas, encerrando um jejum que vinha desde sua única participação anterior, em 1974, quando ainda competia como Zaire.

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A primeira dessas histórias foi protagonizada por Curaçao. Em sua estreia absoluta em Copas do Mundo, a seleção caribenha acabou goleada pela Alemanha por 7 a 1, mas teve motivos para comemorar. O gol marcado por Livano Comenencia entrou para a história como o primeiro do país em Mundiais.

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Livano Comenencia fez o único gol de Curaçao no jogo e o primeiro de Curaçao em Copas do Mundo (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Quem também viveu um momento inesquecível foi a Jordânia. Os jordanianos disputam sua primeira Copa do Mundo e conseguiram balançar as redes na derrota por 3 a 1 para a Áustria. Apesar do resultado negativo, o gol de Ali Olwan garantiu um espaço permanente para a seleção nos registros da competição.

Ali Olwan celebrando gol contra a Áustria (Foto: Richard HEATHCOTE/Getty Images/AFP)

Já o RD Congo teve uma comemoração diferente. A seleção africana participa da Copa de 2026 após mais de cinco décadas longe do torneio. Sua única presença anterior havia sido em 1974, sob o nome de Zaire, quando encerrou a campanha sem marcar nenhum gol. No duelo desta terça-feira contra Portugal, os congoleses finalmente conseguiram quebrar essa marca e anotar seu primeiro gol na história dos Mundiais. Yoane Wissa balançou as redes e garantiu o marco histórico para o país.

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Wissa marcou para o Congo contra Portugal (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Uzbequistão pode ser o próximo

A lista de seleções que buscam seu primeiro gol em Copas do Mundo pode ganhar mais um integrante nesta quarta-feira (17). Estreante no torneio, o Uzbequistão faz sua primeira partida em Mundiais diante da Colômbia, às 23h (de Brasília).

A seleção asiática chega embalada pela campanha histórica nas Eliminatórias e tentará não apenas somar seus primeiros pontos, mas também marcar o primeiro gol de sua trajetória na Copa do Mundo. Caso balance as redes, seguirá os passos de Curaçao, Jordânia e RD Congo, que já transformaram a edição de 2026 em um torneio inesquecível para suas respectivas histórias.

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